Galaxy S11+ İçin Yeni Render Görüntüleri Paylaşıldı

Önümüzdeki sene Galaxy S11 serisini piyasaya sürecek olan Samsung, bilindiği üzere Galaxy S11 ve Galaxy S11+ üzerindeki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bugün paylaşılan yeni render görüntüleri de Samsung Galaxy S11+'ın muhtemel tasarım ve özelliklerine bir ön bakış sunuyor.

Akıllı telefon sektöründe son dönemde piyasaya sürülen akıllı telefonların özelliklerini önceden öğrenmeye artık alıştık diyebiliriz. Birçok farklı kaynaktan gelen bilgiler ışığında render görüntüleri oluşturan tasarımcılar da telefonlara bir ön bakış sunmamıza olanak tanıyor.

Samsung'un 2020 yılının şubat ayında tanıtması beklenen Galaxy S11 serisinden bir cihaza, bir tasarımcı sayesinde ön bakış atma fırsatı yakaladık. Paylaşılan bu görseller, telefonun muhtemel tasarımı kadar özelliklerini de açığa çıkarıyor.

Büyük ekran ve beşli arka kamera kurulumu:

Verilen detaylara göre Galaxy S11+, 6,9 inçlik eğimli bir Dynamic AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranın beklenen çözünürlük seviyesi ise QHD+. Render görüntüleri, aynı zamanda telefonun lazer otomatik odak özelliğine sahip beşli arka kamera kurulumuna sahip olduğunu söylüyor. Buna karşın beşli kamera kurulumu henüz yeterince popüler değil ve söylentiler, kamera kurulumunda bulunan sensörlerden birinin 108 MP ISOCELL Bright HMX sensörü olabileceği söyleniyor.

Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ modellerinde olduğu gibi Galaxy S11+'ta da ekranda kamera deliği bulunacak. Telefonun ses ve güç tuşları sol kenarda olacak ve hoparlör kasanın alt kısımda yer alacak.

Galaxy S11+'ın boyutunun ise 166,9 x 76 x 8,8 mm ölçülerinde olacağı söyleniyor. Yani oldukça büyük bir telefon olacağını söyleyebiliriz. Yine söylenene göre kamera çıkıntısının boyutu 10,2 mm büyüklüğünde olacak. Cihazın işlemci, RAM, hafıza ve batarya gibi diğer donanımsal özellikleri ise henüz bilinmiyor. Samsung'un MWC 2020'de Galaxy S11 serisini tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki senenin şubat ayında yapılacak olan kongrede Galaxy S11 serisi hakkında çok daha ayrıntılı bilgiler almayı bekliyoruz.