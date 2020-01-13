Bütün Samsung Galaxy S20 Modelleri 12 GB RAM’e Sahip Olacak

Geçtiğimiz günlerde görüntüleri ortaya çıkan Samsung Galaxy S20 serisi ile ilgili yeni bir bilgi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S20 serisi altında piyasaya süreceği tüm akıllı telefon modellerinde 12 GB RAM kullanacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S ailesinin yeni fertlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. En son ortaya çıkan bilgilere göre isminin Galaxy S20 olması beklenen yeni akıllı telefon serisi, son zamanlarda gündemi fazlasıyla meşgul ederek üzerindeki ilgi ve merakı gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde canlı fotoğrafları sızdırılan ve kılıf görüntüleri ortaya çıkan Samsung Galaxy S20 serisi, bu sefer içerisindeki tüm telefon modellerini kapsayan bir bilgi ile gündem oldu.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Samsung Galaxy S10 serisindeki en düşük performansa sahip akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy S10e’de 6 GB RAM bulunuyordu. Serinin en üst seviye akıllı telefonu Galaxy S10+ ise 12 GB RAM’e sahipti. Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S20 serisinde herhangi bir 'e' modeline yer vermesi beklenmeyen Samsung’un, serinin tüm modellerinde aynı RAM kapasitesini kullanmayı planladığı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S20 serisi 12 GB RAM ile piyasaya sürülecek:

Samsung, önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Galaxy S20 serisinde geçtiğimiz senelerdeki Galaxy S modellerindeki gibi farklı RAM miktarları kullanmayacak. Güney Koreli şirket, bunun yerine tanıtılacak tüm Galaxy S20 modellerinde 12 GB RAM kullanarak modellerdeki RAM miktarını eşit tutacak. Bunun yanı sıra akıllı telefonların işlemcisiyle ilgili de bir bilgi bulunuyor.

Samsung, bölgeden bölgeye farklı yonga seti kullanıyor. Telefonun piyasaya sürüleceği bölgeye göre cihaza Snapdragon 865 ya da Exynos 9830 yonga seti koyacağı düşünülen Samsung, bu sefer Galaxy S20 serisindeki telefonlarda Qualcomm’un yongalarını her zamankinden çok daha fazla kullanacak. Samsung Galaxy S20 modelleri, önümüzdeki ay San Francisco’da gerçekleştirilecek UNPACKED etkinliğinde tanıtılacak. Bu etkinlik, 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.