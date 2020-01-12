Samsung Galaxy S20+ 5G Kanlı Canlı Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S20 serisinden S20+ 5G’nin görüntüleri Twitter’da ortaya çıktı. Telefonda bazı dikkat çekici farklar var.

2020 yılında Samsung’un amiral gemisi modellerinden biri Galaxy S20 serisi olacak. S10 sonrası yeni bir sayfa açacak olan firma doğrudan 20’li modeller kullanmaya başlayacak. Serinin üyelerinden Galaxy S20+ 5G, Twitter’da insanların karşısına çıktı.

Daha geniş ekran

Cihazın ekranı hem alan olarak daha geniş, hem de ekranın ortasında yer alan ön kamera deliği daha küçük. Ayrıca geçen yılın modellerine kıyasla biraz daha ince çerçevelere ve daha yuvarlak köşelere sahip.

Telefonun ana kamerası muhtemelen 48 MP ancak gelen bilgilere göre cihazda 8K video çekme özelliği var. Yanlara kıvrımlı olan 2.5 D ekran büyük ihtimalle FulHD+ olacak ancak yenilenme hızı konusunda şüpheler var. Bazı kaynaklar 120 Hz, bazı kaynaklar ise daha düşük hızlara sahip bir ekran göreceğimizi söylüyor.

Kamera sayısı dikkat çekici

Görsellerde telefonun arka kısmında yer alan kamera sistemi dikkat çekiyor. Yuvaya yerleştirilmiş olan altı delikten en az dördü merceklere ayrılmış durumda. Bu bölgede 1 ana kamera, 1 ultra geniş açı kamerası ve 1 derinlik sensörü bulunduğu kesin. LED flash ışığı da burada bulunuyor.

Ne yazık ki telefonun teknik özelliklerini bilmiyoruz. Telefonun 8 çekirdeki Snapdragon 865 işlemciye, 12 GB RAM’e ve 4900 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Telefonun ekran boyu için ise 6,9 inç rakamı sık sık dile getiriliyor.

Samsung Galaxy S20+ 5G hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Almayı düşüneceğiniz bir akıllı telefon mu?