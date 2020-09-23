Samsung Galaxy S20 FE, Bu Akşam Canlı Yayında Tanıtılacak

Samsung’un 2020 model amiral gemisi Galaxy S20 ailesine yeni bir üye daha katılıyor. Galaxy S20 FE, bu akşam TSİ 17.00’da düzenlenecek Unpacked etkinliğinde sahneye çıkıyor. Telefon hakkındaki ilk detayları ve lansman canlı yayınını nasıl takip edebileceğinizi anlattık.

2020’de Galaxy S20 ve Galaxy Note20 aileleri ile iki klasik amiral gemisi serisine devam eden Samsung, aynı zamanda Galaxy Z katlanabilir telefon serisine iki yeni model de eklemişti. Tüm bu telefonlar, Samsung’un akıllı telefon pazarındaki elini güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekte akıllı telefonların nasıl değişim göstereceğini de bize kanıtladı.

Yılın ilk amiral gemisi ailesi Galaxy S20’ye ise yeni bir üye katılıyor. 23 Eylül (bugün) akşam saat 17.00’da gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 FE ilk kez görücüye çıkacak. Diğer Galaxy S20’ler ile benzer tasarım çizgilerine ve teknik özelliklere sahip olmasını beklediğimiz Galaxy S20 FE’de 120 Hz yenileme hızında ekran da bulunacak.

Samsung Galaxy S20 FE’nin görücüye çıkacağı Unpacked etkinliğini canlı yayında takip edin:

Adım #1: Buradan Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesine gidin,

Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesine gidin, Adım #2: Formu doldurup kayıt olun,

Formu doldurup kayıt olun, Adım #3: Akşam saat 17.00’da Samsung’un resmi internet sitesi üzerinden yayına katılım sağlayın.

Biz de sizlerle birlikte yayını takip edecek ve Galaxy S20 FE’ye ilişkin tüm detayları sizlere aktaracağız. Online Unpacked etkinliğinde telefona dair tüm özellikleri bizlerle birlikte öğrenmek için takipte kalın.