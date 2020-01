Samsung Galaxy S20'nin Bilinen Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Güney Koreli elektronik devi, dünyanın en çok akıllı telefon satışı yapan şirketi Samsung’un yeni amiral gemisini görmek için sayılı günler kaldı. Bu yıl isimlendirme konusunda bir değişikliğe giden şirket, sembolleşmiş serisi için Galaxy S20 ailesiyle karşımıza gelecek. Peki Samsung Galaxy S20’nin özellikleri ve fiyatı ne olacak? Gelin tüm detaylara yakından bakalım.

Hemen hemen her sınıfta akıllı telefon üreterek rakiplerine karşı satışlarda büyük bir üstünlük sağlayan Samsung’un 2020 model ilk amiral gemisi ufukta göründü. Güney Koreli şirketin yakında tanıtacağı 3 yeni telefonun ismi de bulunduğumuz yıla yakışır olacak. Samsung CEO’su tarafından doğrulandığı bilgilere göre Galaxy S20 ailesi bizi bekliyor.

Samsung Galaxy S20, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 farklı modele sahip olarak karşımıza gelecek. Firma, Apple’ın 2019’da uyguladığı isimlendirme stratejisiyle en uygun fiyatlı telefonu ana markası haline getirecek. Şimdi gelin Samsung Galaxy S20 hakkında bildiğimiz bütün detaylara yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 ailesi kaç modelden oluşacak?

Samsung Galaxy S20: 6,2 inç ekran

6,2 inç ekran Samsung Galaxy S20 Plus: 6,7 inç ekran

6,7 inç ekran Samsung Galaxy S20 Ultra: 6,9 inç ekran

Uzun yıllar boyunca Samsung Galaxy S serisini hep 2 model bir arada tanıtmış ve o şekilde piyasaya sürmüştü. Bu modellerden birisi standart sürüm diğeri de bir üst varyasyonu olan “Plus” sürüm olarak karşımıza çıkmıştı. 2019’da karşımıza çıkan Samsung Galaxy S10 ailesiyle birlikte ilk kez, 3 modeli aynı anda gördük. Firma standart ve üst seviye sürüme ek olarak S10e adını verdiği bir cihaz daha piyasaya sürdü. Firmanın bu alışkanlığı 2020’de de devam edecek ancak "e" modeli tarih olacak.

Bu kez farklı olacak şey ise ortanca modelin standart cihaz değil, en düşük fiyata sahip modelin standart cihaz olarak satışa sunulması olacak. Hatırlarsanız Apple, iPhone 11 ailesi ile birlikte benzer bir strateji uygulamış ve en ucuz modelini ana markası haline getirmişti. Peki ne oldu? Uzun süredir düşüşte olan iPhone satışları iPhone 11 ile tavan yaptı. Şimdi aynı şeyi Samsung da tekrarlamak istiyor.

Galaxy S20’de tasarım konusunda neler farklı olacak?

Samsung’un yeni nesil tasarımları 2017’de tanıtılan Galaxy S8 ailesi ile standart hale gelmişti. Infinity Display ve son olarak ekran içerisinde dahil edilen kameralar ile Infinity-O ekranları görmeye devam edeceğiz. Samsung’un klasikleşen tasarımına ilişkin en büyük değişiklik ise arka panelde olacak.

Yeni nesil Galaxy S20 cihazlarında ön kamera, Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi sağ üst köşede değil, Note 10 ailesinde olduğu gibi tam ortada nokta/delik şeklinde bulunacak. Samsung, anlaşılan o ki S10 ailesinin ön kameraları konusunda tasarım tercihi açısından eleştirildi. Bu nedenle daha simetrik bir konumlandırma yapmak istiyor.

Gelelim cihazın arka yüzüne… Galaxy S8, S8 Plus, S9 ve S9 Plus’da arka kamera modülü cihazın tam ortasında ve dikey şekilde yer alıyordu. S10e, S10 ve S10 Plus’da ise kamera modülü Note serisindeki gibi yatay bir şekle getirilmişti. S20, S20 Plus ve S20 Ultra’da ise kamera, S serisinin tarihinde ilk kez simetriye aykırı bir şekilde arka yüzün sol üst köşesinde yer alacak.

Bu tasarım tercihinin son yıllarda akıllı telefon sektöründeki değişime ayak uydurmak için yapıldığı açık. Nitekim sektörel eğilimlerin arkasında her zaman teknik nedenler de yatar. Örneğin Samsung’un kameralarını köşeye taşımasının en büyük nedeni olarak cihazda batarya için yer açmak olduğu söyleniyor. Elbette işin Apple ile olan rekabet boyutuna hiç değinmiyoruz.

S20’nin arka kamera modülü iPhone 11 ile tasarım açısından oldukça benzer olacak. İlk benzerlik modülük çokgen yapısı olarak göze çarpıyor. iPhone 11 modellerinde bulunan kare modüle karşılık olarak S20 ailesinde dikey olarak uzayan bi dörtgen modül yer alacak. Muhtemelen teknik nedenler dışında Samsung’un bu adımında rekabet de etkili oldu.

Tasarım konusunda değinmemiz gereken bir diğer konu ise cihazların boyutları. En küçük ve modelin boyu 151,7 mm yani yaklaşık 15 cm olacak. Ortanca Galaxy S20 Plus ise 1 cm daha uzun ve 4 mm daha geniş bir gövde ile gelecek. En büyük model S20 Ultra ise ana modelden yaklaşık 1,5 cm daha uzun ve 6 mm daha geniş bir gövde ile gelecek. S20 Ultra, neredeyse Galaxy Note 10 kadar büyük boyutlara sahip olacak.

Samsung Galaxy S20 ailesinin ekranları…

Samsung’un ekran konusunda dünyanın en iyi üreticilerinden birisi olduğunu biliyoruz (Bknz: iPhone X ekranı). Bu başarısını S20 ailesinde de sürdürecek teknolojiler üzerinde çalışan şirket, Galaxy S20 ailesinde 2K çözünürlüğüde 120 Hz yenileme hızına sahip panellerle karşımızda olacak. Bu bilginin %99’a yakın doğruluk payı olduğunu söylersek yanılmayız. Boyutlar ise 6,9 inç, 6,7 inç, 6,2 inç şeklinde sıralanacak.

Galaxy S20’lerin ekran boyutları modellere göre değişecek. Nitekim en boy ve ekran gövde oranları sabit kalacak, kenarlardaki çerçeveler artık iyiden iyiye yok olacak. Hatta 1 mm’ye yakın çerçeveler dışında ekranlara engel olacak herhangi bir detay bulunmayacak. Ayrıca giderek kıvrımı azalan Edge ekranlar, S20’de de etkisini daha hissettirecek. Bir başka deyişle daha düz ve az kıvrımlı ekranlar bizi karşılayacak.

Samsung Galaxy S20’nin kamerası beklentileri karşılayacak mı?

Samsung, bu yıl kamera sensörleri için Xiaomi markalı amiral gemilerini adeta bir denek olarak kullanmıştı. 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahi Xiaomi Mi Note 10, 64 MP ana kamera çözünürlüklü Redmi Note 8 Pro, yeni sensörleri Samsung’un kendisinden önce kullandı. Samsung, bizzat geliştirdiği ISOCELL markalı bu gelişmiş sensörleri önce küçük çaplı şirketlere satıyor, daha sonra kendi cihazlarında kullanıyor.

Galaxy S20 ailesinde 108 ya da 64 MP’lik ana kamera sensörleri için de çok fazla heyecanlanmamak gerek. Zira bu iki sensör yeni piyasaya sürülen telefonlarda bulunacak. Önce kullanıcılar deneyimleyecek, daha sonra Samsung da bu sensörleri kendi telefonlarına transfer edecek. Böylece olası sorunlardan kurtulmuş olacaklar. Akıllıca, ancak Galaxy S20 ailesi için henüz çok erken.

Açık bir şekilde söylemek gerekirse Galaxy S20 ailesinde 108 MP’lik ISOCELL Bright HMX sensörünü görmeyi bekliyorduk. Ancak sağlam kaynaklardan doğruladığımız iddialar boşa çıktı. Samsung Galaxy S20’de muhtemelen S10 ailesinde bulunan ana kamera yapılandırmasının biraz daha gelişmiş versiyonu bulunabilir. Şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy S20 Ultra olarak adlandırılacak en üst sürüm, belki de 108 MP’lik kamera ile gelebilir. Ancak Galaxy S20 ve S20 Plus’ın ana kamerası, S10’da da bulunan 12 MP’lik ana kamera ile neredeyse aynı olacak. Firma bu sensörün daha iyi ışık alması için sadece 1,8 mikronluk bir yüzeye geçiş yapabilir. Açıkçası Galaxy S10 ailesinin fotoğraf ve ışık performansı zaten oldukça iyiydi. Bu nedenle makul bir geliştirme yaparak riske girmemek mantıklı bir yaklaşım.

Galaxy S20 Ultra’da 4 arka kamera bulunması bekleniyor. Bu kameralar ise geniş açılı, ultra geniş açılı, periskop ve makro lenslerden oluşabilir. Galaxy S20 ve S20 Plus’da ise Ultra sürümünden farklı olarak makro hariç tüm özellikleri aynı şekilde olan 3 arka kamera sensörü bulunacak. Tüm cihazlarda bu kuruluma ek olarak bir adet de ToF (Time of Light) sensörü yer alacak.

Galaxy S20 ailesinin video performansı, muhtemelen geçtiğimiz iPhone 11 ailesinin galip gelmesi nedeniyle önemli ölçüde yenilenmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Bütün modellerin 8K çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapması bekleniyor. 4K çözünürlüğünde ise 120 FPS’e kadar çıkan çekimler yapılabilecek. Ayrıca 10x optik, 100x hibrit zoom görmeyi bekliyoruz.

Tüm bu detaylara ek olarak S20 cihazlarında kameraların düşük ışıkta uzun pozlama, gece modu, video kaydı sırasında sensörler arasında geçiş, video kaydı sırasında fotoğraf çekimi gibi artık standartlaşmış özelliklere sahip olmalarını bekliyoruz. Diğer tüm detaylar ise tanıtım tarihine kadar aşama aşama netleşecek.

Samsung Galaxy S20 ailesinin performansı Türkiye'de Exynos 990'a emanet olacak

Samsung, yeni telefonlarında da geleneksel alışkanlığı olan Snapdragon ve Exynos ayrımını yapmaya devam edecek. Türkiye’deki Samsung Galaxy S20 cihazlarının hepsi Exynos 990 işlemci yongasına sahip olacak. Yurt dışındaki cihazlarda ise 990’ın doğrudan rakibi olduğu Qualcomm Snapdragon 865 platformu bulunacak.

Her iki mobil yonganın da piyasadaki en iyiler arasında bulunduğunu söylemek gerekiyor. Zira 5G çağına giriş yaptığımız 2020’de bu mobil yongalardan daha iyisini bulmak zor. Her iki işlemci de Samsung’un geliştirdiği 7nm EUV teknolojisiyle üretiliyor. Her iki yonga da dörder adet ARM Cortex A55 çekirdeklerine sahip. Farklılaştıkları nokta ise ek olarak Snapdragon 865’te dört adet A77 bulunurken, Exynos’un iki adet A76 ve Exynos M5 çekirdeklerinin bulunması.

Samsung Galaxy S20’nin Türkiye’de satılacak olan Exynos 990’lı modellerinde varsayılan olarak 5G desteği bulunuyor. Bu durum cihazların fiyatlarına etki edebilir, ancak Samsung’un kendi işlemcilerini kullanma çabası yolunda S20’ler 5G devrimindeki ilk yaygın amiral gemiler olabilirler. Bu detayın netleşmesi için beklemek gerekecek.

Galaxy S20 ailesinde grafik performasından sorumlu olacak birim ise farklılık gösteriyor. Türkiye’de satışa çıkacak Exynos 990’lı sürümlerde Mali-G77 MP11 modelini görürken, yurt dışındaki SD 865’li modellerde Adreno 650 göreceğiz. Her iki grafik işlemci birimi de birbirlerinin doğrudan rakibi. Aralarında performans açısından belirleyici farklılıklar bulunmuyor.

Snapdragon 865’li modeller, hem maksimum kamera çözünürlüğü hem de video çözünürlüğü destekleri açısından Exynos modellere göre bir tık daha önde görünüyor. Nitekim bu farklılıklar Galaxy S erisi için her zaman vardı. S20 için de son kullanıcı adına günlük alışkanlıklar negatif şekilde etkileyecek bir farktan söz etmek zor. İki işlemci de canavar gibi olduğu için tüm S20 cihazları da senenin en iyilerinden olacak gibi.

Batarya mevzusu:

Samsung’un batarya konusunda neden az riske girmek istediği açık. Artık tamamen yeni nesil yongaların düşük enerji tüketimi yapıyor olmasına güveniyor. Yine de S20 ailesinin en gelişmiş cihazı olacak Ultra sürümünde 4.900 mAh’lik bir canavar bulunmasını bekliyoruz. Ortanca S20’de 4300 mAh, en ufak kardeşlerinde ise 3730 mAh bataryalar görebiliriz.

Elbette bu bataryaların her biri cihazlardaki USB Type-C bağlantısıyla hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca Samsung şarj paylaşımı ya da terine şarj özelliği ile hem başka Galaxy cihazlarını hem de aksesuarlarını S20’lerde de sunacak. Belki de küçük bir geliştirme ile tersine şarj ve kablosuz şarj seçeneklerinin hızı artırılabilir.

Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri:

Ekran: 6,2 inç 2K AMOLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 12 GB (8 GB seçenekli versiyonu bulunabilir)

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB (Özel sürüm gelebilir)

Arka Kamera: 12’şer MP çözünürlüğünde geniş açılı, ultra geniş açılı, makro ve periskop (net değil).

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 3730 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G (tüm sürümler için geçerli olmayabilir)

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Beyaz, Siyah (netleşmedi)

Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Ağırlık: Netleşmedi

Samsung Galaxy S20 Plus teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 2K AMOLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 12 GB RAM (8 GB seçenekli versiyonu bulunabilir)

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB (Özel sürüm gelebilir)

Arka Kamera: 12’şer MP çözünürlüğünde geniş açılı, ultra geniş açılı, makro ve periskop (net değil).

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4300 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G (tüm sürümler için geçerli olmayabilir)

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Beyaz, Siyah (netleşmedi)

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Ağırlık: Netleşmedi

Samsung Galaxy S20 Ultra teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 2K AMOLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 12 GB RAM (8 GB seçenekli versiyonu bulunabilir)

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB (Özel sürüm gelebilir)

Arka Kamera: 108 MP ama kamera 12’şer MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı, makro ve periskop (net değil).

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4900 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G (tüm sürümler için geçerli olmayabilir)

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Beyaz, Siyah (netleşmedi)

Boyutlar: 1166,9 x 76, x 8,8 mm

Ağırlık: Netleşmedi

Samsung Galaxy S20 çıkış tarihi:

Samsung, Galaxy S20 resmi tanıtımı 11 Şubat’ta düzenlenecek. Bu tanıtımın ardından Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra sır olmaktan çıkacak. Tüm cihazlar, aynı etkinlikte tanıtılacak ve ön sipariş kampanyaları da bu tanıtımda belli olacak.

Samsung Galaxy S20 fiyatı:

Beklentilere göre Samsung Galaxy S20 799 dolar, S20 Plus 999 dolar, S20 Ultra ise 1099 dolar fiyata sahip olacak. Güncel kura göre bu tutarlar yaklaşık 4700 TL, 5900 TL, 6450 TL’ye denk geliyor. ÖTV, KDV gibi vergiler eklendikten sonra Galaxy S20’lerin Türkiye’de 7 bin ila 7 bin 500 TL arasında başlangıç fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz.

S20: 799 ABD doları (vergisiz 4700 TL)

S20 Plus: 999 ABD doları (vergisiz 5900 TL)

S20 Ultra: 1099 ABD doları (vergisiz 6450 TL)

Samsung Galaxy S20 ailesi hakkında tüm bildiklerimizi derledik. Detaylar netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek lansmanı heyecanla bekliyor ve sizlere anbean aktarıyor olacağız, görüşmek üzere.