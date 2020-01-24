Samsung Galaxy S20'nin Gerçek Görüntüleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektörünü domine eden Samsung, yılın en güçlü akıllı telefonu olmaya aday yeni amiral gemisi serisi S20 üzerinde ek mesai harcarken cihazların detayları ve görüntüleri açığa kavuştu.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un her yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi "S" serisinde geçtiğimiz günlerde büyük değişiklikler yaşandı. Söylentilere göre Samsung, S serisinin en güncel modeli S10 amiral gemisi akıllı telefonunu takip edecek cihaz ile 10 sürüm ileri giderek S20 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Özellikle 5G desteğine sahip olmasıyla öne çıkan Samsung S20 ailesi cihazları, arka taraflarında bulunan kamera modülü ile dikkat çekiyor. Galaxy S20'nin kamera modülünde 3 adet kamera göze çarparken bu sayı Galaxy S20 Plus'da 4'e çıkıyor. Şirketin en yüksek fiyata ve donanım özelliklerine sahip olacak yeni akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra'da ise 100x dijital yakınlaştırma sahibi kamera dâhil olmak üzere 4 adet kamera, yine bu modül içerisinde konumlandırılıyor.

Samsung Galaxy S20:

Samsung'un daha piyasaya sürülmemiş kılıflarının isimlerinin açığa çıkmasıyla bu listedeki isimlere dayanarak Galaxy S20'nin Uzay Mavisi renge sahip olması bekleniyordu. Uzay Mavisi yerine Bulut Mavisi olarak isimlendirilen renge sahip Galaxy S20'de Samsung, parlatılmış mat bir yüzey kullanmış gibi duruyor. Görüntüden anlaşıldığı üzere teknoloji devi şirket S20 cihazında kullanıcıların dert yandığı Bixby tuşunu da kaldırıyor.

Samsung Galaxy S20 Plus:

Kamera modülü Galaxy S20 cihazındakine oranla daha geniş olan S20 Plus, bu kamera modülünde 4 adet sensörü ve bir adet flaşı barındırıyor. Samsung, Galaxy S20 Plus'ın bu rengini Kozmik Gri olarak adlandırıyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra:

Yıla damgasını amiral gemisi akıllı telefonu olarak vurmaya hazırlanan Galaxy S20 Ultra'yı ilk kez bu kadar detaylı görüyoruz. Cihazın arka tarafında bulunan kamera modülünde yer alan ve en son ortaya atılan iddialara göre 108 MP çözünürlüğünde olan periskop kamera, Galaxy S20 Ultra'nın tam 100 kat dijital yakınlaştırma yaparak fotoğraf çekimi gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor.

Galaxy S20 Ultra'nın teknik özelliklerine de nihayet sahip oluyoruz. 6,9 inçlik Infinity O AMOLED QHD+ çözünürlükte ve 20:9 en/boy oranına sahip olan akıllı telefon, 120 Hz yenileme hızını desteklerken Infinity-O ekranıyla 40 MP çözünürlüğündeki kamerayı da ekranın üst-orta kısmında ve içerisinde konumlandırıyor.

Ülkeye göre değişmekle beraber Qualcomm Snapdragon 865 veya Samsung Exynos 990 yonga setinden gücünü alacak olan Galaxy S20 Ultra, 16 GB RAM'e ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip olacak. 108 MP ana, 42 MP telefoto, 12 MP ultra geniş ve 3D ToF kameraya sahip Samsung'un yeni amiral gemisi 5.000 mAh'lik batarya ile bir günü rahatça çıkaracak.

Bahsettiğimiz özellikler doğrultusunda Galaxy S20 Ultra'nın 1.349 eurodan satışa çıkması bekleniyor.