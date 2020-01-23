Samsung Galaxy S20'de Paslanmaz Çelik Görebiliriz

Samsung Galaxy S20 serisinin en baba telefonu olacak Galaxy S20 Ultra, bugüne kadar gördüğümüz özellikleriyle ortalığı yıkacak gibi duruyor. Bugün ortaya atılan bir iddiaysa telefonun çerçevesinin paslanmaz çelikten olacağı yönünde.

Akıllı telefon sektörünün liderlerinden Samsung, Galaxy S serisinin yeni üyelerini tanıtacağı etkinliği tarihini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Galaxy S serisinin yeni üyeleri olacak Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra, şirketin yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ile birlikte 11 Şubat’ta tanıtılacak.

Samsung’un bu cihazları hakkında ortalıkta epey bir iddia bulunuyor. Bu iddiaların tümünü değerlendirecek olursak S20 serisinin hangi özelliklere sahip olacağını da aşağı yukarı söyleyebiliyoruz. Ortaya çıkan yeni bir iddiaysa cihazların özellikleri değil, çerçevesiyle alakalı.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın çerçevesi paslanmaz çelik olacak:

Samsung, son beş amiral gemisinin çerçevesinde alüminyum kullandı. Fakat ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Samsung Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelikten yapılan bir çerçeveye sahip olacak. Bu iddiayı atan kişi, Samsung Galaxy S20’nin fotoğraflarını ortaya atan kişiyle aynı.

Günümüzde akıllı telefonlarında paslanmaz çelik kullanan tek şirket Apple. Apple, son üç jenerasyon iPhone’larının çerçevesinde bu materyali kullanmakta. Şirketin materyali kullanmasındaki amaç ise teoride daha az çizik oluşmasını sağlamak ve telefonun dayanıklılığını artırmak.

Fakat çeliğe başka bir açıyla baktığımızda bu materyalin daha yoğun olduğunu anlıyoruz. Özellikle Galaxy S20 Ultra gibi dev boyutta olacak bir akıllı telefon için paslanmaz çelik bazı kullanıcılar için sorun teşkil edebilir. Bu noktada tabii ki de Samsung Galaxy S20 Ultra’nın olası ağırlığından bahsediyoruz.

Samsung Galaxy S20 serisinde yer alan S20 ve S20+ hakkında ise benzer bir iddia henüz bulunmuyor. Ayrıca S20 Ultra’da beklenen paslanmaz çeliğin yalnızca bir iddia olduğunu hatırlatmakta fayda var. Samsung’un S20 serisinde bulunacak en iyi telefonda paslanmaz çelik olup olmayacağını görmek için 11 Şubat’ı beklememiz gerekecek.

Samsung’un 11 Şubat’ta düzenleyeceği UNPACKED etkinliğinde tanıtılacak yeni Galaxy S20 cihazlarının ve Galaxy Z Flip’in detaylarını öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin. Etkinlik boyunca tüm gelişmeleri sizlere canlı canlı aktaracağız.