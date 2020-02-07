Samsung Galaxy S20 Serisi, LPDD5 RAM ve UFS 3.0 İle Gelecek

Samsung, Galaxy S20 ailesini yakında tanıtacak. Akıllı telefonlardaki en son teknolojileri bir araya getirecek olan Galaxy S20 modellerinin LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 standardıyla geleceği ortaya çıktı.

Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi Mi 10'da Micron'un LPDDR5 RAM'lerini kullanacağını açıkladı. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun LPDDR5 RAM'in yanı sıra Snapdragon 865 işlemci ve UFS 3.0 depolama standardıyla geleceği de belirtildi. Gelen son bilgiler, Samsung'un Galaxy S20 serisinin de aynı özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S20 ailesinin 12 GB ve 16 GB RAM kapasitelerine sahip olacak. LPDDR5 RAM'ler önceki nesil RAM'lere göre yüzde 20 daha az enerji tüketimi sağlıyor ve 6.4 Gbps'e kadar veri iletim hızı sunabiliyor. Ayrıca LPDDR4 RAM'lere oranla iki kat, LPDDR4x RAM'lere oranla ise yüzde 20 daha yüksek performans sunan LPDDR5 RAM'ler, veri erişim hızını ise yüzde 50'ye kadar artırıyor.

Diğer yandan UFS 3.0 standardı, amiral gemisi akıllı telefon modellerinde video çekiminin 4K 60 FPS seviyelerine çıktığı günümüzde, dahili depolama birimlerinde daha yüksek okuma/yazma hızları sağlıyor. UFS 2.1'e kıyasla iki kat daha fazla bant genişliği sunan UFS 3.0 teknolojisi 23.2 Gbps veri taşıma hızı sunuyor.

Şimdiye kadar edinilen bilgilere göre Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra, 120Hz yenileme hızına sahip 6.2 inç, 6.7 inç ve 6.9 inçlik Infinity-O AMOLED ekranlarla gelecek. Ayrıca Samsung Galaxy S20'de 12 MP üçlü arka kamera ve dahili 4000 mAh pil, Galaxy S20+'ta 12 MP dörtlü arka kamera ve 4500 mAh pil yer alacak.

Galaxy S20 Ultra ise 108 MP geniş açılı lens, 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve ToF sensörüne sahip olacak. Ultra modeli, 10x optik zoom ve 100x dijital zoom özelliğini destekleyecek. Samsung'un Unpacked etkinliği sırasında S20 modellerinin yanı sıra Galaxy Buds+ ve yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i de tanıtması bekleniyor.