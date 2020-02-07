Samsung Galaxy Z Flip'in Joker ve Harley Quinn Versiyonu

Rus mücevher markası Caviar, 11 Şubat'ta gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Z Flip'in Joker ve Harley Quin versiyonunu duyurdu. Caviar, Samsung'un katlanabilir telefonunun bu özel sürümünü ön siparişle satışa sundu.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i 11 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Genellikle lüks iPhone tasarımıyla bilinen Rus şirket Caviar, Galaxy Z Flip daha tanıtılmadan altın kaplamalı Joker ve Harley Quinn versiyonunu satışa çıkardı.

Galaxy Z Flip'in bu özel sürümünün kasasında Harley Quinn ve Joker'in iskambil kartı şeklinde görseli yer alıyor. Karakterler, telefon katlandığında telefonun her iki tarafında ayrı ayrı görünüyor. Telefonun kapakları açıldığında her ikisi tek bir iskambil kağıdını tamamlıyor. Caviar'a göre cihaz, çift elektroliz kaplama teknolojisi kullanılarak 999 milyem altınla kaplandı ve iskambil kağıdı şeklinde kabartmalı gravür baskı ile süslenerek verniklendi.

Caviar, bu özel versiyon telefonun toplam 54 adet üretileceğini söylüyor. 54 sayısının bir iskambil destesindeki toplam kart sayısına eşdeğer olduğunu belirtelim. Galaxy Z Flip Joker & Harley Quinn Edition, Caviar'ın sitesinde 5.210 dolardan ön siparişe açıldı.

Samsung, önümüzdeki Salı günü Unpacked etkinliği sırasında Galaxy Z Flip olarak adlandırılan ikinci katlanabilir telefonunu tanıtacak. Etkinlik fragmanında, yeni telefonun "geleceğin şeklini değiştireceği" belirtiliyor. Galaxy Z Flip'in geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Fold'dan daha küçük ve daha ucuz olması bekleniyor. Katlanabilir akıllı telefonun fiyatının 1.400 dolar civarında olacağı öngörülüyor. Güney Koreli Teknoloji devi, Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisi ve Galaxy Buds+ gibi yeni nesil ürünlerini de tanıtacak.

Galaxy Z Flip'in Joker & Harley Quinn versiyonu: