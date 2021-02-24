Samsung Galaxy S20 ve Note 20 İçin One UI 3.1 Yayınlandı

Samsung, Galaxy S20 ailesi, Galaxy Note 20 ailesi ve Galaxy Z modelleri için One UI 3.1'i yayınlamaya başladıklarını duyurdu. İlerleyen dönemde Galaxy S10 modelleri dahil pek çok cihaz daha Samsung'un son akıllı telefon sürümüne kavuşacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir yandan yeni akıllı telefonlar piyasaya sürmeye devam ederken bir yandan da akıllı telefonlarında kullandığı resmi arayüzü olan One UI’ı geliştirmeye devam ediyor. Samsung’dan yapılan açıklamaya göre Galaxy S21 ailesi ile tanışmış olduğumuz One UI 3.1, daha fazla Galaxy modeli için yayınlanmaya başladı.

Samsung’un en yeni akıllı telefon arayüzü One UI 3.1’e kavuşan modeller arasında Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 FE, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip bulunuyor. Güncelleme, söz konusu modellerin genel performansını iyileştirirken pek çok yeni özellik de ekliyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, One UI 3.1 ile ilgili yaptığı açıklamada, “Samsung olarak, cihazlarımızın yaşam döngüleri boyunca güncel mobil deneyimleri kullanıcılarımıza sunmaya devam etme konusunda kararlıyız. Seçili Galaxy cihazlar için 3. nesil Android işletim sistemi yükseltmelerinin sunulmasının ardından, yeni ve güçlü özellikleri aynı anda kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Son olarak çıkardığımız One UI 3.1 güncellemesi, taşıdığımız bu misyon çerçevesinde attığımız önemli adımlardan biri.” ifadelerine yer verdi.

One UI 3.1 güncellemesi alacak tüm Samsung telefon ve tabletler