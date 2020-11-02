Samsung One UI 3.0, Bu Aydan İtibaren Yayınlanacak

Samsung, akıllı telefon ve tabletleri için geliştirdiği yeni arayüzü One UI 3.0'ı bu aydan itibaren yayınlamaya başlayacak. Şirket, güncellemeleri başlatmadan önce yeni arayüzün bazı özelliklerini web sitesinde yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonları için geliştirdiği en güncel arayüz sürümü olan One UI 3.0’ın özelliklerini açıkladı ve hangi akıllı telefonlara ne zaman dağıtılmaya başlanacağını duyurdu.

One UI 3.0 için “Sizin tasarladığınız keyif dolu deneyimler” başlıklı bir sayfa yayımlayan Samsung, söz konusu sayfada kullanıcıların One UI’ın en yeni sürümüyle birlikte nasıl bir akıllı telefon deneyimi yaşayacaklarından bahsediyor.

One UI 3.0 ile birlikte hızlı ayarlar, bildirim paneli ve kilit ekranı tasarımını yeniden ele alan Samsung, söz konusu değişiklikleri, “İyileştirilmiş Hızlı panel ile müzik ve videolarınız arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, geliştirilmiş Bildirim paneli sayesinde, telefon kilitliyken bile tek bir bakışla daha çok bilgiye ulaşabilir ve farklı uygulamalara ait mesajları tek bir noktadan kolayca kontrol edebilirsiniz.” şeklinde açıklıyor.

Samsung’un üzerinde duyduğu bir diğer özellik ise dinamik kilit ekranı duvar kağıtları. Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzun ekranını her açtığında farklı bir kilit ekranı duvar kağıdı ile karşılaşacaksınız. Elbette ki dinamik kilit ekranı duvar kağıdı özelliğini açıp kapatmak sizin elinizde.

One UI 3 ile birlikte kullanıcılar, görüntülü görüşmeler gerçekleştirirken gerçek görüntülerinin yanı sıra AR Emoji avatarlarını da kullanabilecekler. Böylece görüntü görüşmeler çok daha ‘eğlenceli’ bir hale getirilebilecek.

One UI 3.0 ne zaman yayınlanacak?

Yeni özellikler iyi, güzel de asıl önemli olan One UI 3.0 ne zaman, hangi cihazlara yayınlanacak? Samsung, bu aydan itibaren kademeli olarak önce Galaxy S20, daha sonra da Galaxy Note 20 modellerine One UI 3.0 güncellemesini yayınlamaya başlayacak.

Galaxy S20 ve Note 20 modellerinden sonra Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 modelleri ve Galaxy Z Fold 2’nin One UI 3.0 alması bekleniyor. Samsung, güncel amiral gemisi akıllı telefon ve tabletlerinden sonra daha eski ve orta sınıf telefonlarına da One UI 3.0 güncellemesini yayınlamaya başlayacak.