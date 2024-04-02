Samsung, 2020 model amiral gemisi telefonlarıyla ilgili bir karar aldı. Bu karar kapsamında Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi, artık daha az güvenlik güncellemesi alacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2020 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisi ile Galaxy Note 20 serisi ile ilgili önemli bir karar aldı. Bugün Nisan 2024 güvenlik güncellemeleri ile ilgili bir basın bülteni paylaşan şirket, bu akıllı telefonları artık 3 ayda bir kez güncelleyeceğini söyledi.

Aslına bakacak olursak bu durum şaşırtıcı değil. Zira şirket, akıllı telefonlarının güncelleme takvimlerini, piyasaya sürüldükleri zamana göre oluşturuyor. Buradan, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20'nin artık "eskimiş" cihazlar olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un artık 3 ayda bir kez güncelleme sunacağı modeller:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Bu arada; burada bir istisna uygulandığını söyleyelim. Samsung, Galaxy S20 FE daha geç bir tarihte piyasaya sürüldü. Ancak Galaxy S20 serisinin diğer modelleriyle beraber güncelleme takviminden çıkarıldı.