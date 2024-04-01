Samsung, bu yıl katlanabilir amiral gemisi modelinin de Ultra varyantı ile karşımıza çıkabilir.

Samsung, birkaç yıl öncesine kadar deneysel bir model olarak görülen Galaxy Fold serisini piyasada tutundurmayı başardı ve bu seri, Güney Koreli teknoloji devinin amiral gemisi serileri arasındaki yerini aldı. Serinin bir sonraki modeli olacak Galaxy Fold6 için ise kulislerde yeni iddialar dolaşıyor.

Yılın ikinci "Ultra" amiral gemisi olabilir

Samsung Galaxy Fold6 hakkında çeşitli söylentiler olsa da elle tutulur pek bir bilgi yok. Daha önceki iddialar, telefonun daha uygun fiyatlı olacağına işaret ediyor ancak Samsung'un bunu nasıl sağlayacağı belirtilmiyor. Yeni iddiaya göre ise Galaxy Fold6 serisinde Güney Koreli teknoloji devi ilk defa bir Ultra model piyasaya sürecek.

İddialar sadece bununla da kalmadı. Kesin bir fiyat bilgisi olmasa da Galxy Fold6 Ultra'nın, 1799 dolardan satışa çıkan Galaxy Fold5'ten daha pahalı olacağı ifade edildi. İddiaların kaynağı ise Samsung'un SM-F958 adlı bir model üzerinde çalışması. Galaxy S24 Ultra'nın model numarası da SM-S928 idi. Z Fold5'in model numarası olarak ise SM-F946'yı görüyorduk. Bu bilgilerin ışığında Galaxy Fold6 Ultra'nın geleceği iddia edildi.

Son olarak bu modelin oldukça kısıtlı bir pazara çıkarılması da ihtimaller arasında yer alıyor. Gelen bilgilere göre Galaxy Fold6 Ultra, yalnızca Güney Kore'de satışa çıkacak ve sınırlı sayıda olacak. Modelin başka bölgelerde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Elbette sadece model numaraları bu cihazın gerçekten de piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor.