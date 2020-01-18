Samsung Galaxy S20 Ultra’nın Konsept Tasarım Görüntüleri

Samsung’un önümüzdeki ay tanıtması beklenen Galaxy S serisinin en donanımlı modeli olacak olan Galaxy S20 Ultra’nın konsept tasarım görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın konsept tasarımının Huawei P40 Pro’ya benzediği görülüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay itibariyle yeni Galaxy S serisinin üzerindeki perdeyi kaldırmayı planlıyor. Akıllı telefon sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Samsung’un yeni Galaxy S ailesinin en donanımlı üyesi olması beklenen Galaxy S20 Ultra ile ilgili de birçok bilgi internet ortamında yayılmaya devam ediyor. Kamera ve depolama alanı gibi bazı teknik detayları ortaya çıkan yeni amiral gemisi akıllı telefonun konsept görüntüleri de ortaya çıktı.

LetsGoDigital'ın yayınladığı konsept tasarım görüntülerinde Samsung Galaxy S20 Ultra’nın, Huawei P40 Pro ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğu net bir şekilde görülebiliyor ancak yine de iki telefon arasında birçok farklılık da bulunuyor. Samsung Galaxy S20 Ultra’nın en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise cihazın arka tarafındaki kamera kurulumu oldu. Samsung Galaxy S20 Ultra ve Huawei P40 Pro’nun her ikisindeki kamera kurulumu da neredeyse aynı tasarımlara sahip.

108 MP ana kamera sensörüyle gelecek

Samsung Galaxy S20 Ultra’nın arkasında dört adet kamera sensörü bulunuyor ve bu sensörlerden birinin şeklinin kare olduğu görülüyor. Kameranın bulunduğu dikdörtgen alanın içerisinde bir de çift LEDli flaş bulunan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kare şeklindeki sensörünün periskop lensi olduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra telefonun kameraları ve farklı teknik detayları ile ilgili birtakım bilgiler de bulunuyor.

Raporlara göre gelecek ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S20 Ultra’nın ana kamera sensörünün 108 megapiksel olacağı belirtiliyor. Galaxy S20 serisinin en donanımlı modeli olması beklenen Galaxy S20 Ultra’nın bataryasının kapasitesinin de 5.000 mAh olacağı söyleniyor. Cihaz, 128 GB’dan 1,5 TB’a kadar depolama alanı seçeneği sunacak ve 12 ilâ 16 GB RAM opsiyonuyla piyasaya sürülecek. Bunun yanı sıra Galaxy S20 Ultra’nın LTE modeli olmayacağı ve yalnızca 5G destekli olarak piyasaya sürüleceği de raporlar arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra konsept videosu