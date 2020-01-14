Galaxy S20 Ultra, 108MP Kamera ve 1,5TB Depolama ile Geliyor

Üzerindeki sis perdesini gelecek ay kaldıracak olan Samsung Galaxy S20 serisi, yeni bir sızıntı ile karşımıza çıktı. Buna göre, ailenin en üst modeli Galaxy S20 Ultra, 108MP kameraya ve 1.5TB depolama alanına sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, hem tasarımı hem de özellikleri ile büyük bir beklenti yaratan yeni Galaxy S11 ya da Galaxy S20 serisini şubat ayında tanıtacak. Daha önceki sızıntılar sayesinde telefonla ilgili önemli bilgilere sahibiz. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler, yapbozdaki eksik parçaları dolduracak türden.

Mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers’tan Max Weinbach, serinin en donanımlı modeli olması beklenen Galaxy S20 Ultra hakkında önemli bilgiler verdi. Buna göre akıllı telefon, 108MP birincil kameraya,10x zoomlu ikincil 48MP kameraya ve üçüncül 12MP ultra geniş kameraya sahip olacak. Bildiğiniz üzere, 108MP kamerayı ilk olarak Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürdüğü Mi Note 10'da görmüştük.

Hemen aşağıdaki fotoğrafta, Samsung Galaxy S20+ 5G'yi kanlı canlı görüyorsunuz:

Galaxy S20 Ultra’daki sensörün, Mi CC9 Pro’daki ile aynı olup olmadığını henüz bilmiyoruz; ancak her ikisi de Samsung tarafından üretildiğini için aynı temele dayandığını tahmin edebiliriz. Elbette, iş yalnızca yüksek çözünürlükte kameralar sunmakla bitmiyor. Bunun bir de depolama tarafı var.

Zira Galaxy S20 Ultra ile çekilecek 108MP fotoğrafların en az 20MB boyutunda olması bekleniyor. Neyse ki, Weinbach’ten gelen sızıntılar, S20 Ultra'nın bir SD kart yuvası ile 1TB'a kadar harici depolama alanı sunacağını gösteriyor. Telefonun ayrıca 128GB, 256GB ve 512GB dahil olmak üzere çeşitli dahili depolama seçenekleri ile geleceği söyleniyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra’da görmeyi beklediğimiz diğer özellikler arasında, 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ve 12GB/16GB RAM de bulunuyor. Galaxy S20 Ultra, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20 ve S20 + ile birlikte tanıtılacak.