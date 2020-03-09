Samsung Galaxy S20 Ultra - Sağlamlık Testi (Video)

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra, tüm dünyada satışa sunulması ile birlikte yeni sağlamlık testleri de bir bir yayınlanmaya başladı. İki farklı YouTube kanalı tarafından yapılan testler, Galaxy S20 Ultra'nın etkileyici seviyede sağlam olduğunu gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta duyurduğu yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20, resmi olarak satışa sunuldu. Sıradan kullanıcılar, yeni akıllı telefonlarının tadını çıkarırken, cihaza önceden erişme fırsatı bulamayan teknoloji editörleri ise kendi testlerini yapmaya başladılar. Şimdi ortaya çıkan bir dayanıklılık testiyse Galaxy S20 Ultra'nın beklenenden çok daha sağlam olduğunu gösteriyor.

Telefonların ekranlarının, çerçevelerinin ve kameralarının ne kadar dayanıklı olduğunu seviye seviye test eden "JerryRigEverything" isimli bir YouTube kanalı, bu kez de Samsung Galaxy S20 Ultra'yı ele aldı ve cihazın beklenenden çok daha sağlam olduğunu ortaya koydu.

Samsung Galaxy S20 Ultra'ya yapılan sağlamlık testi

Samsung Galaxy S20 Ultra için yapılan dayanıklılık testi, telefonun özellikle çizilme ve bükülme konusunda fazlasıyla etkileyici sonuçlar verdiğini açıkça ortaya koyuyor. Çektiği videoda bu konuya da değinen YouTuber, Gorilla Glass 6 korumalı ekranın gerçekten de çizilmelere karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. Ayrıca telefon, uygulanan onca güce rağmen bükülme konusunda fazlasıyla tatmin edici sonuçlar veriyor.

Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max'ten de sağlam

Samsung Galaxy S20 Ultra'ya dayanıklılık testi yapan tek YouTube kanalı, JerryRigEverything değil. Akıllı telefonlarla ilgili popüler bir YouTube kanalı olan PhoneBuff da Galaxy S20 Ultra'ya bir dayanıklılık testi yaptı. Ancak bu test tekil olarak değil, Galaxy S20 Ultra'nın en büyük rakibi olan iPhone 11 Pro Max ile birlikte yapıldı. Yapılan testler, Galaxy S20 Ultra'nın iPhone 11 Pro Max'ten çok daha sağlam olduğunu gözler önüne seriyor.

Yukarıdaki videoda görebileceğiniz üzere Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max'e oranla daha iyi bir dayanıklılık sunuyor. Yapılan düşme testlerinde Galaxy S20 Ultra'nın hem ekranı hem de arka paneli, iPhone 11 Pro Max'e göre daha iyi sonuçlar veriyor. Bu sonuç, şu sıralar yeni bir amiral gemisi telefon almayı düşünen tüketiciler için belirleyici olabilir.

Son olarak Samsung Galaxy S20 Ultra'nın Webtekno YouTube kanalındaki inceleme videosu