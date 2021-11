Samsung, Galaxy S21 ailesi için Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesinin dağıtımına başladı. Kasım ayında yalnızca Galaxy S21 ailesini Android 12'yle donatacak Samsung, aralık ve sonrası için de planlamasını tamamladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir uygulamayı resmen hayata geçirdi. Şirket bugün, son amiral gemisi telefon serisi olan Galaxy S21 için One UI 4.0 isimli yepyeni arayüzünü resmen yayınladı. Android 12 tabanlı bu arayüz, kullanıcılara Google'ın yeni işletim sisteminin tüm nimetlerini sunuyor.

"G99xBXXU3BUK8" koduyla kullanıcılara sunulan güncelleme, dünya genelindeki tüm kullanıcılara aynı anda sunulmadı. Bu yüzden ülkemizdeki Galaxy S21 sahiplerinin Android 12 tabanlı One UI 4.0 için bir süre daha beklemesi gerekebilir. Samsung, ülkeler bazındaki güncelleme takvimiyle ilgili net bir bilgi paylaşımı yapmadı.

Beklemek istemeyenler, One UI 4.0'ü hemen kullanabilir [Tavsiye edilmez]

Eğer Samsung'un orijinal güncelleme programını beklemek istemiyorsanız, Galaxy S21 telefonunuz için One UI 4.0'ü hemen kullanma imkanına sahipsiniz. Ancak bunu yaparken tüm riskleri göz önünde bulundurmalı, yükleyeceğiniz yazılımın Türkiye için tasarlanmadığını unutmamalı, tüm bunlara ek olarak verilerinizi kaybetme ya da telefonunuzu bozma ihtimalinin bulunduğunu da görmezden gelmemelisiniz. Eğer her şeye razıysanız, Android 12 tabanlı One UI 4.0'ün üretici yazılımına resmi sitesi SamMobile üzerinden ulaşabilirsiniz. Yükleme işlemi ile ilgili olarak da yine SamMobile tarafından oluşturulan rehberi kullanabilirsiniz.

One UI 4.0'ün dağıtım takvimi de açıklandı

Teknoloji devi, One UI 4.0 ile ilgili bir de yanlışlık yaptı. Samsung Members uygulaması üzerinden kullanıcılara bir bildirim gönderen şirket, bu bildirim ile One UI 4.0'ün model bazındaki dağıtım tarihlerini açıkladı. Samsung Members üzerinden yanlışlıkla gönderilen bildirime göre One UI 4.0 güncelleme takvimi şöyle olacak;

Kasım 2021:

Galaxy S21 Ultra, S21+, S21

Aralık 2021:

Galaxy Z Fold3, Z Flip3, S20 Ultra, S20+, S20, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold2, Z Flip 5G

Ocak 2022:

Galaxy Fold, Z Flip, Note 10, Note 10+, S20 FE, S10, S10+, S10e, A52s, A42, Quantum2

Şubat 2022:

Galaxy Tab S7, Tab S7+

Nisan 2022:

Galaxy A51, Tab S7 FE, Tab S7 FE 5G, A90, Tab S6, Tab S6 5G, Jump, A Quantum

Mayıs 2022:

Galaxy Tab S6 Lite, Tab Active 3, A32, A31, A12, Buddy, Wide 5, Tab A7 (2020)

Haziran 2022:

Galaxy Tab A7 Lite

Temmuz 2022:

Galaxy A21s, Xcover5, M12