Samsung Galaxy S21 Ciddi Bir Tasarım Hatasına Sahip

Samsung Galaxy S21 modelleri, yüksek ekran/gövde oranı, ilgi çekici renk seçenekleri ve alüminyum-cam gövdeysiyle tasarım konusunda çoğunlukla olumlu yorum alsa da bir noktada kullanıcı hatası için zemin hazırlayan önemli bir tasarım kusuruna da sahip.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen lansman etkinliği ile resmen duyuruldu. Lansman sonrası tartışmalar genel olarak cihazların fiyatlarına ve kutu içeriğine odaklansa da Galaxy S21 ailesinin kullanıcılar için risk oluşturan bir tasarım hatasına sahip olduğunu da söylemek mümkün.

Samsung, Galaxy S21 ailesi ile birlikte SIM kart tepsisinin yerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Bu değişiklik neticesinde SIM tepsisi, bir zamanlar 3,5 mm kulaklık girişinin yer aldığı cihazın alt bölümüne yerleştirildi. Ancak son derece basit görünen bu değişiklik, önemli bir sorunu beraberinde getirme potansiyeline sahip.

Samsung Galaxy S21 modellerinde SIM deliği ile mikrofon deliği neredeyse yan yana

Bildiğiniz gibi bir SIM tepsisini çıkarmak için üzerindeki deliğe SIM iğnesini sokup ittirmek gerekiyor. Sorun şu ki; yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Galaxy S21 ailesinde SIM tepsisi, mikrofon deliğinin hemen yanında yer alıyor. Dolayısı ile bir anlık dalgınlık yaşayan bir kullanıcı, SIM iğnesini SIM tepsisi deliği yerine mikrofon deliğine sokabilir ve mikrofon arızası nedeniyle servisin yolunu tutabilir.

Samsung, Galaxy S21’in kutu içi etiketlerinde kullanıcıları mikrofon deliği konusuna uyarıyor

Aslına bakacak olursak Samsung da bu da bu “dalgınlık” ihtimalini öngörmüş durumda. Zira Galaxy S21 modelleri kutusundan yeni çıktığında SIM tepsisi ile mikrofon deliğinin olduğu bölgede SIM iğnesinin doğru deliğe sokulması için uyarı simgeleri yer alıyor. Elbetteki bu küçük tasarım kusuru kullanıcı deneyimini etkileme potansiyeli taşımıyor. Ancak ilerleyen günlerde mikrofon deliğine SIM iğnesini sokmuş Galaxy S21 kullanıcılarıyla karşılaşmamız çok da sürpriz olmayacaktır.