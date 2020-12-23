Samsung Galaxy S21 Ultra Hakkında Tüm Detaylar

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak Galaxy S21 Ultra hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung’un 2020 yılındaki amiral gemisi modellerini içeren S20 ailesinin yeni nesil versiyonu S21 ailesi, şimdiden dört gözle bekleniyor. Bu içeriğimizde Galaxy S21 Ultra ile ilgili ortaya çıkan tüm detaylara yakından bakıyoruz.

Samsung S20 ailesi ve özellikle S20 Ultra ile yakaladığı başarıyı yeni nesil Galaxy S21 ailesi ve Galaxy S21 Ultra ile devam ettirmek istiyor. Galaxy S21 Ultra’nın öncülük edeceği S21 ailesinde, büyük ihtimalle S20’de olduğu gibi S21, S21+ ve S21 FE modellerini göreceğiz.

Samsung’un çıtayı gerçekten de üst bir noktaya çıkardığı S20 Ultra, henüz teknolojik olarak eskimiş ve geride kalmış bir model değil. Fakat 2021 yılında çıkacak yeni model işlemciler ve bazı ek teknolojiler ile hem performans hem de tasarım yönünden Galaxy S21 Ultra’nın üstün bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz. Hazırsanız hep beraber Galaxy S21 Ultra ile ilgili detaylara yakından bir göz atalım.

Samsung’un yeni Galaxy S serisi telefonları hangi isimle adlandırılacak?

Bildiğiniz üzere Samsung, 2020 yılına kadar ardışık sayıları kullanarak Galaxy S serisi modellerini en son S10 olacak şekilde isimlendirdi. 2020 yılında ise direkt olarak S10’dan S20’ye geçildi ve seri yeniden başlatıldı. Bu nedenle Samsung’un 2021 yılında Galaxy S ailesine S30 ismini verebileceği düşünülüyor.

Fakat yine de hâlâ geniş bir kitle telefonunun S21 olarak adlandırılacağını iddia ediyor. Ayrıca LetsGoDigital üzerinde yayınlanan bilgilere göre de yeni nesil amiral gemisi telefonların Samsung tarafından S21 olarak isimlendirileceği söyleniyor. Tabii resmi bir bilgi açıklanana kadar doğru cevabı veremiyoruz.

Samsung Galaxy S21 Ultra tasarımı:

Daha büyük kamera modülü

Metal şasi ve cam arka yüzey

Sızdırılan render görüntülerine baktığımızda, Samsung’un tartışmaya yol açan S20 serisinde kullandığı çıkıntılı kamera modülünü daha da büyüttüğünü görebiliyoruz. Fakat S21 Ultra’da bu modül, bir önceki seriden farklı olarak telefonun sol üst köşesi tarafından kaplanıyor. Bu sayede kamera modülü arkada bir ada gibi kalmak yerine genel olarak telefonun kasasıyla daha iç içe duruyor. Ayrıca Galaxy S21 Ultra, bir önceki versiyonuna göre daha çok kameraya sahip olacağı için kamera modülünün boyutu da bir tık büyüyor.

Telefonun ön yüzüne geçmeden; S21 Ultra’nın genel iskeletinin metal, arka yüzeyinin ise cam malzemeden yapılacağının da sızdırılan bilgiler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun ön yüzüne baktığımızda ise ekran gövde oranı çok yüksek bir tasarım bizleri karşılıyor. Ekranın en üstünde ise klasik bir adet selfie kamerası deliği yerleştirilmiş durumda. Samsung Galaxy S21 Ultra’nın şu an için ortaya çıkan renk seçenekleri ise gümüş ve siyah şeklinde sıralanıyor.

Galaxy S21 Ultra’nın kameraları nasıl olacak?

Ana lens: 108 MP

Ultra geniş açı lensi: 12 MP

Telephoto lens (3x Zoom): 10 MP

Telephoto lens (10x Zoom): 10 MP

Ön kamera: 40 MP

Telefonun tasarım kısmında S21 Ultra’nın kamera modülünün oldukça büyük olacağından bahsetmiştik. Bunun sebebi ise S21 Ultra’da dörtlü Quad kamera sisteminin kullanılacak olması. Arkada bulunacak dört lense yakından baktığımızda Samsung’un düşünüldüğü gibi ana lenste 150 MP değerine geçmediğini görüyoruz. Bunun yerine S20’de olduğu gibi 108 MP’lik bir ana lens kullanılıyor. Fakat bu lens S20 ailesinde kullanılan lensin ikinci nesil versiyonu olacak ve gerek yapay zekâ kullanımı gerekse piksellerin kalitesi bakımından önceki versiyonuna göre daha iyi performans gösterecek.

Ana lensin yanı sıra S21 Ultra’nın iki farklı telephoto lense sahip olacağını da görüyoruz. Bunun ana nedeni ise yakınlaştırma performansını arttırmak olarak düşünülebilir. Ana lensimize destek olacak ultra geniş açılı lensimiz ise ana lensin sahip olduğu çoğu özelliğe sahip olacak. Her iki lens de kayıt esnasında ışık değişime göre 30 ve 60 FPS arasında geçiş yapabilecek; ikili kayıt moduna, geliştirilmiş gece moduna, ay moduna ve daha fazla manuel ayar seçeneğine sahip olacak.

Samsung Galaxy S21 Ultra, yeni nesil işlemcilerin gücünden faydalanacak:

Samsung Galaxy S21 Ultra’nın sunabileceği performansa baktığımızda, karşımıza çıkan en önemli detay telefonun yeni nesil işlemcilerden güç alacağı oluyor. Samsung’un kendi ürettiği 5 nm mimarisine sahip Exynos 2100 işlemcisi ülkemizde satılacak modellerde kullanılacak gibi duruyor. ABD dâhil bazı diğer ülkelerde satılacak S21 Ultra’nın ve serinin 5G modellerinin ise yeni çıkan Snapdragon 888 işlemcisinden güç alması bekliyor. 2021 yılında çıkacak olan amiral gemilerinin vazgeçilmezi olacak Snapdragon 888 ise sunduğu 5G bağlantı kalitesi ile ön plana çıkacak.

Galaxy S21 Ultra’nın donanımsal yönden ortaya çıkan diğer detaylarına baktığımızda, telefonun 128/256/512 GB şeklinde depolama alanına sahip seçenekleri olacağı belirtiliyor. Yine belirtilen bilgilere göre her versiyonda RAM 12 GB olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca üzülerek belirtiyoruz ki S21 Ultra ile MicroSD desteğinin de kaldırılması bekleniyor. Son olarak bataryaya baktığımızda bizleri 5000 mAh bir pil ve 45 W hızlı şarj desteği karşılıyor.

Galaxy S21 Ultra nasıl bir ekran ile gelecek?

Yeni çıkacak S21 Ultra, bir önceki versiyonu 6.9 inçlik bir ekrana sahipken kendisi 6.8 inç ekran ile gelecek. Fakat aradaki 0.1 inçlik fark kullanımda gerçekten de fark edilemeyecek kadar küçük. S21 Ultra’nın ekranına baktığımızda 6.8 inçlik bu ekranın AMOLED olması bekleniyor. Ayrıca S21 Ultra’nın ekranı WQHD+ kalitesinde olacak ve adaptif 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Tüm bunların yanı sıra S21 Ultra’yı S21 ailesinin diğer telefonlarından ayıracak asıl önemli noktalar ise kavisli bir ekran tasarımına sahip olması ve S Pen desteği ile gelmesi olarak sıralanabilir. Her ne kadar S21 Ultra’nın S Pen ile birlikte gelmesi beklenmese de S Pen desteğine sahip olması çok büyük bir artı olacak. Ayrıca modelin S Pen desteğine sahip olması, diğer Stylus aparatları ile de uyumlu çalışacağını gösteriyor.

Galaxy S21 Ultra ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Samsung, Galaxy S serisi telefonlarını genel olarak Şubat ayında duyuruyor. Fakat Hindistan’da bulunan bir Samsung mağazası, S21 ailesinin 14 Ocak tarihinde UNPACKED etkinliğinde tanıtılacağını açıkladı. Bu bilgiye göre S21 Ultra da 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak ve büyük ihtimalle takip eden 2021 Mart ayında satışa sunulacak.

Samsung S21 Ulta için düşünülen fiyat aralığı ise bir önceki yıldan daha düşük olarak 1250-1299 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S20 Ultra 2020 yılında 1.350 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Galaxy S21 Ultra ile fiyat düşmese de Apple’ın iPhone 12 ailesinde yaptığı gibi S21 Ultra’nın S20 Ultra ile aynı fiyattan satılabileceği bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra ile ilgili ortaya çıkan detayları derlediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa, çok kısa bir zaman içerisinde S21 ailesi hakkında daha fazla ve resmi bilgiye ulaşabileceğiz. Sizler Galaxy S21 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce S20 Ultra’dan gözle görülür bir farkı olacak mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.