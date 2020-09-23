Samsung Galaxy S21’in Özellikleri Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung’un 2021’in ilk çeyreğinde tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi S21, Geekbench’te ortaya çıktı. Exynos işlemciye sahip akıllı telefon, halefine göre başarılı sonuçlarla karşımıza çıktı.

Samsung, bugün yaptığı lansmanda, Galaxy S20 FE’yi tanıttı. Amiral gemisi performansını daha uygun fiyatlı bir şekilde sunacak Galaxy S20 FE dışında şirket, 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S21 serisi üzerinde çalışıyor.

Samsung’un yakında çıkacak yeni amiral gemisinin bazı önemli ayrıntıları Geekbench’te ortaya çıktı. SM-G996B model numarasıyla ortaya çıkan Galaxy S21, “Exynos 1000” adı altında piyasaya sürülmesi beklenen Exynos 2100 kod adlı yonga setinden güç alacak. Bunun dışında S21’in farklı RAM kapasitesine sahip varyantlarının çıkacağı biliniyor.

Geekbench’teki puanlara baktığımızda Galaxy S21’in tek çekirdekte 1038 puan aldığını görüyoruz. Çoklu çekirdekte 3060 puan alan akıllı telefon, bir önceki amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra 5G’ye göre daha yüksek performans gösteriyor. Galaxy Note 20 Ultra 5G, tek çekirdekte 960 puan elde edebilmişti. Samsung’un bu testleri, ülkemizde de kullanılan Exynos yonga setleriyle yapıldı.

Kamera hakkında bilgiler neler?

Samsung’un 2021’in ilk çeyreğinde tanıtılacak S21 serisinin, selefi gibi dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı düşünülüyor. Elbette bu noktada net bir bilgi yok. S21’in 40 MP selfie kamerasına sahip olacağı biliniyor. Telefonun fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak tahminlere göre 1.400 dolar civarında bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak.