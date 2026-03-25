Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi "Shadow of The Past" Duyuruldu: İşte Konusu ve İlk Detaylar

Warner Bros. ve Peter Jackson, yepyeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi daha geleceğini açıkladı. Önümüzdeki yıl çıkacak The Hunt For Gollum filminden sonra çıkacak bu yeni film, The Lord of the Rings: Shadow of the Past ismini alacak.

Geçtiğimiz yıllarda tarihin en sevilen serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi’ne yepyeni bir filmin daha ekleneceği duyurulmuştu. Andy Serkis’in yönetmen koltuğunda oturacağı bu filme “The Hunt for Gollum” ismi verilmişti. Orijinal üçlemenin yönetmeni Peter Jackson da projede rol alacaktı.

Şimdi ise The Hunt for Gollum filmi ve serinin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Warner Bros. ve Peter Jackson tarafından yapılan açıklamada bu film için her şeyin iyi gittiğini, senaryonun harika olduğunu ve 2027 yılında vizyona sokmayı planladıklarını belirtti. Ancak asıl şaşırtan açıklama buna ek olarak yepyeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin daha duyurulmasıydı.

The Lord of the Rings: Shadow of the Past isimli yepyeni bir film daha gelecek

Jackson’ın aktardığına göre The Hunt For Gollum filminden sonra The Lord of the Rings: Shadow of the Past isimli yepyeni bir LOTR filmi daha göreceğiz. Bu filmi büyük bir Tolkien hayranı olan ABD’li ünlü talk show sunucusu Stephen Colbert ve oğlu geliştirecek. Filmin Jackson'ın 2001 uyarlamasına girmeyen "Yüzük Kardeşliği" kitabının bazı bölümlerinden esinleneceği aktarılmış.

Filmin detaylarıyla ilgili de bir açıklama var. Resmî açıklama şu şekilde: “Frodo’nun ölümünden 14 yıl sonra Sam, Merry ve Pippin maceralarının ilk adımlarını yeniden takip etmek için yola koyulurlar. Bu sırada Sam'in kızı Elanor, uzun zamandır saklı kalmış bir sırrı keşfeder ve Yüzük Savaşı'nın daha başlamadan neredeyse kaybedilmesinin nedenini ortaya çıkarmaya çalışır.”

Büyük heyecan yaratan The Lord of the Rings: Shadows of the Past (Geçmişin Gölgesi) filmi hakkında paylaşılan bilgiler şimdilik bu kadar. Çok erken aşamalarında olduğu için kadrosu, çıkış tarihi gibi detaylar belli değil.