Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 26.4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.4 güncellemesi resmen yayımlandı. İşte iPhone modellerine gelen yeni özellikler.

Gökay Uyan

Apple, ilk olarak geçen yıl eylülde kullanıma sunduğu iOS 26 işletim sistemi sürümüne düzenli olarak büyük güncellemeler getiriyordu. Dün akşam saatlerinde ise bir süredir beklenen yeni güncelleme nihayet geldi. Öyle ki iOS 26.4 güncellemesi resmen iPhone’larda kullanıma sunuldu.

Peki iOS 26.4 güncellemesi iPhone’lara nasıl yeni özellikler getiriyor? Bu içeriğimizde iOS 26.4 ile gelen tüm yenilikleri sizler için derledik. Çok büyük bir güncelleme olmasa da bazı önemli noktalar var. Ayrıca beklenenin aksine yenilenen Siri’nin gelmediğini de görüyoruz.

iOS 26.4 ile iPhone’lara gelen yenilikler

Yeni emojiler

iOS 26.4, birçok yeni emojiyi kullanıcılarla buluşturuyor. Görselden de görebileceğiniz üzere trombon, hazine sandığı, toprak kayması, bale dansçısı gibi emojiler dahil toplamda 8 adet yeni emoji iPhone’lara geldi.

Çalıntı cihaz koruması varsayılan olarak aktif olacak

Telefonunuzun çalınma ihtimaline karşı iOS 17’den beri kullanımda olan çalıntı cihaz koruması özelliği, şimdiye kadar isteğe bağlı olarak aktifleştirilebilen bir özellikti. iOS 26.4 ile bu özellik artık tüm iPhone’larda varsayılan olarak aktif olacak.

Apple Music’te komutlarla şarkı listesi oluşturma

Apple’ın müzik servisi Apple Music’e “Playlist Playground” isimli bir özellik eklendi. Bu özellik, kullanıcıların metin tabanlı komutlar yoluyla çalma listesi oluşturabilecek. Yapay zekâ yardımıyla oluşturulan bu listeler, 25 şarkıdan oluşacak. Özelliğin şimdilik sadece ABD’de olduğunu belirtelim.

Apple Music’e yakınınızdaki konserler özelliği geldi

Apple Music, bölgenizdeki konserleri ve hayranı olduğunuz sanatçıların turne tarihlerini bulmanıza yardımcı olan "Yakınınızdaki Konserler" özelliğine kavuştu. Apple, yerel konser bilgileri sağlamak için Ticketmaster gibi şirketlerle iş birliği yapıyor.

Video podcast’ler

iOS 26.4 güncellemesi, Apple’ın Podcasts uygulamasına video podcast özelliğini de resmen ekledi. Artık yalnızca dinlemeyecek aynı zamanda videolu podcast’leri de uygulamadan izlemek mümkün olacak.

Liquid Glass’ı neredeyse tamamen kapatmak mümkün olacak

iOS 26.4 güncellemesi, “Parlak efektleri azalt” isimli yepyeni bir seçenek sunuyor. ayar, iOS geneline Liquid Glass ile birlikte gelen şeffaf ve parlak görünümü değiştirmenize olanak tanıyor. Aktifleştirdiğinizde varsayılan olan şeffaf tasarımdan çok iOS 18’i andıran “Renkli” bir görünüme geçiliyor. Hem bu ayarı hem de ayrı bir seçenek olan şeffaflığı azaltmayı aktifleştirebilirseniz Liquid Glass’ı neredeyse tamamen kapatmış olacaksınız.

Gelen diğer yeni özellikler

  • Mesajlar uygulamasında yeni bir konuşma başlatma gibi işlemler için yeni animasyonlar.
  • Yeni Ortam Müziği Widget’ı.
  • Duvar Kağıdı ve Saat Kadranı Galerisi’nde yeni tasarım.
  • Medya görüntülerken altyazı simgesi üzerinden altyazı ve açıklama özelleştirme ayarlarına erişmek mümkün oldu.
  • Hatırlatmalara yeni bir “Acil” bölümü eklendi.
Apple iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com