Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Sony, sessiz sedasız bir şekilde PlayStation Store'dan yaklaşık 700'den fazla oyunu kaldırmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, geçtiğimiz birkaç ayda yaptığı şekilde PlayStation Store'da yer alan yüzlerce oyunu doğrudan kaldırmış durumda.

Şirket, daha önce yaptığı büyük temizlikten sonra şimdi de yeni bir temizlik dalgasıyla daha yüzlerce oyunu en ufak bir açıklama dahi yapmadan platformdan kaldırdı.

700’e yakın oyun bir anda kayboldu

Sony bu son hamlesinde özellikle Nostra Games tarafından yayımlanan oyunları hedef aldı.

Bölgesel farklılıklarla birlikte yaklaşık 700 oyun PlayStation Store’dan kaldırıldı. Ayrıca CGI Lab gibi bazı diğer geliştiricilerin içerikleri de mağazadan silindi. Toplamda etkilenen oyun sayısının 1000’e yaklaştığı tahmin ediliyor.

Kaldırılan oyunların sebebi yapay zekâ

Kaldırılan oyunların büyük kısmının üretken yapay zekâ araçlarıyla hızlı ve düşük maliyetle oluşturulmuş olduğu belirtiliyor.

Bu tür oyunlar genellikle “shovelware” olarak adlandırılıyor. Yani özgünlükten uzak, düşük kaliteli ve çoğu zaman popüler oyunların taklidi olan içerikler ve Sony bu oyunların platformunda barınmasına izin vermiyor.

Dikkat çeken asıl nokta ise Sony’nin bu kaldırmalarla ilgili resmî bir açıklama yapmaması. Ayrıca Steam platformunun aksine PlayStation Store’da geliştiricilerin yapay zekâ kullanımıyla ilgili açık bir beyan zorunluluğu da bulunmuyor.

