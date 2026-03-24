Türkiye'de Çok Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37, Tanıtıma Bir Gün Kala Kanlı Canlı Görüntülendi

25 Mart günü tanıtılacak Samsung Galaxy A57 ve A37 modelleri kanlı canlı görüntülendi. Telefonların fiyatları da ortaya çıktı.

Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda Galaxy S25 amiral gemisi telefonlarını tanıtan Samsung tarafında artık gözler daha bütçe dostu modellere çevrilmiş durumda. Öyle ki şirket, ülkemizde de çok satma potansiyeline sahip orta segmentte konumlanacak yeni cihazları Galaxy A57 ve A37’yi bu hafta içinde tanıtmaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda bu telefonlar hakkında birçok sızıntı geldiğini görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Samsung Galaxy A57 ve A37 modelleri kanlı canlı görüntülendi. Vietnam’dan gelen görüntüler, telefonların fiyatlarını da ortaya koydu.

Galaxy A57 ve A37 böyle gözükecek

Görsellere baktığımızda telefonların benzer tasaırmlarla geleceğini görebiliyoruz. Arka tarafta pil şeklinde kamera kurulumuna sahip bir tasarım bizi karşılıyor. Önde ise her iki telefonda da ince çerçeveli delikli ekran bulunuyor. Telefonlar kutudan kablo, SIM kart aparatı, başlangıç kılavuzu gibi ürünlerle çıkacak.

İddiaya göre 8/128 GB’tan başlayacak A37 modeli 420 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 8/128 GB’lık Galaxy A57 modelinde ise 475 dolardan başlayan fiyatlar göreceğimiz aktarılmış.

A57’de Exynos 1480 işlemci, 6,7 inç, 120 Hz, 1200 nit ekran, 5000 mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özellikler bekliyoruz. Galaxy A37 modelinde ise 6,7 inç 120 Hz ekran, Exynos 1680 işlemci, One Uı 8.5, 50+8+5 MP arka kamera, 12 MP selfie kamerası gibi özellikler olacak. Türkiye’de de satılacak telefonların 25 Mart 2026 Çarşamba günü tanıtıldığını göreceğiz.

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı
servet öztürk 2 saat önce
Adamlar 6.7" telefon yapmaktan vazgecmediler herkese hitap eden 6.1" gibi ele cebe gelen kibar cihazlar yapın sırf bu yüzden iphone tercihim telefonlar çok büyük
Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Çok Tartışılacak Değişiklikler

Yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Çok Tartışılacak Değişiklikler

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

