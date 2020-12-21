Samsung'un yakın zamanda tanıtılacak amiral gemisi Galaxy S21'in resmi duvar kağıtları ortaya çıktı. Yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarından herhangi birini indirip daha Galaxy S21 tanıtılmadan kendi telefonunuzda kullanabilirsiniz.

Samsung’un ocak ayının ikinci haftasında yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak Galaxy S21 ailesini tanıtması bekleniyor. Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşması beklenen seri ile ilgili neredeyse tüm detaylar ortaya çıktı diyorduk ki şimdi de Galaxy S21 ailesinin duvar kağıtları ortaya çıktı.

12 akıllı telefon duvar kağıdı, 4 Samsung DeX duvar kağıdı ve 6 animasyonlu duvar kağıdından oluşan koleksiyon, akıllı telefonu ya da bilgisayarı için yüksek çözünürlüklü yeni bir duvar kağıdı arayanlar için iyi bir alternatif olabilir.

Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları, normal ve karanlık mod için ayrı seçenekler sunuyor

Bilmeyenler için; Samsung’un yeni amiral gemisi ailesinde Qualcomm’un Snapdragon 888 ve Samsung’un henüz lansmanını gerçekleştirmediği kendi amiral gemisi işlemcisi bulunacak. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin olması beklenen akıllı telefonların maksimum 512 GB dahili depolama alanı seçeneği sunması de muhtemel.

Bu arada; Samsung Galaxy S21 ailesinin resmi duvar kağıtlarını tam boyutlu olarak buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Google Drive klasöründen indirebilirsiniz.