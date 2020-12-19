Samsung Galaxy S21 Ultranın Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Ocak ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisinin üyelerinden S21 Ultra'nın tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Galaxy S21, gücünü Samsung'un yeni Exynos 2100 yonga setinden alacak ve hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek.

Samsung, bugün yaptığı bir paylaşım ile merakla beklenen yeni yonga seti Exynos 2100'un tanıtılacağı tarihi açıklamıştı. 'Exynos geri döndü' sloganıyla verilen haberin ardından gözler 2021'in ilk günlerinde tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisine çevrildi.

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra isimli üç model ile karşımıza çıkacak yeni amiral gemisi serisinin tanıtılacağı tarihe dair her ne kadar net bir bilgi yer almasa da artık telefonlar hakkında bolca bilgiye sahibiz. Serinin en güçlü modeli olacak olan Galaxy S21 Ultra'nın da tüm özellikleri ve fiyatı artık belli olmuş durumda.

Galaxy S21 Ultra'nın tüm özellikleri:

Galaxy S21 Ultra, serinin diğer telefonları gibi Exynos 2100 işlemcinin yanı sıra, farklı bölgelerde Qualcomm'un en son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888 ile de piyasaya sürülecek. Avrupa'da alıcıları ile buluşacak olan versiyon, Exynos 2100 ile satışa çıkacak ve telefon 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Aynı zamanda S21 Ultra'nın 256 GB ve 512 GB versiyonları da bulunacak.

Galaxy S21 Ultra'nın 6,8 inç AMOLED ekranı, Quad-HD+ (3200x1440p) çözünürlüğü destekleyecek. Aynı zamanda bu ekran, Gorilla Glass Victus tarafından korunacak ve S Pen desteği ile gelecek. Telefon, oldukça şık görünen ince çerçeveli ve kavisli bir tasarıma sahip olacak ve iki farklı renk seçeneği sunacak.

Optik görüntü sabitleme ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 108 MP ana kamera ve beraberinde 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 3x hibrit yakınlaştırmalı 10 MP f/2.4 telefoto kamera ve 10x hibrit yakınlaştırmalı 10 MP f/4.9 sensör ile gelecek olan S21 Ultra, bir telefon kamerasından beklenen her şeyi vermeye hazır görünüyor.

Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı:

Galaxy S21 serisinin genel olarak fiyat bakımından Galaxy S20 serisine göre daha uygun fiyatlı olarak piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Ancak bu haberlerin, gelen son bilgilere göre çok da doğru çıkmadığını söyleyebiliriz.

Galaxy S20 Ultra, 1,349 euro üzerinden satışa çıkmıştı. S21 Ultra'nın ise lansman fiyatının 1.399 euro olacağı söyleniyor. Bu yazıyı yazdığımız günün kur değerlerini göz önünde bulundurarak fiyatın vergiler hariç 13.082 TL'ye denk geldiğini belirtelim.