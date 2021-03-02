Samsung Galaxy S21 Ultra, S20 Ultra'nın Gerisinde Kaldı

Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesini yayınlayan DxOmark, cihazın Galaxy S20 Ultra'dan daha kötü bir kameraya sahip olduğunu açıkladı. Bu ilginç sonuç, DxOmark ile ilgili tartışmalara neden oldu.

Popüler akıllı telefonların kameralarını test ederek puanlayan ve rakip modeller ile kıyaslayan DxOmark, Samsung’un mevcut en güçlü akıllı telefonu olan Galaxy S21 Ultra’nın incelemesini ve kamera puanını paylaştı. DxOmark’a göre Galaxy S21 Ultra, kamera konusunda tam bir hayal kırıklığı.

Exynos işlemciye sahip Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOmark’ın testleri sonucunda 121 puan almayı başarmış durumda. Peki bu puan ne anlam ifade ediyor? Samsung’un geçtiğimiz yılın başlarında duyurmuş olduğu en üst seviye amiral gemisi olan Galaxy S20 Ultra bile DxOmark’tan 126 puan almayı başarmıştı. Bir başka deyiş ile DxOmark’a göre Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 Ultra’dan daha kötü bir kameraya sahip.

DxOmark’a göre Galaxy S21 Ultra’nın iki telefoto kamerası, Galaxy S20 Ultra’nın bir periskop kamerası etmiyor

Peki Galaxy S21 Ultra’nın Galaxy S20 Ultra’nın bile gerisinde kalmasına neden olan faktör neydi? DxOmark, iki cihaz arasındaki en bariz kalite farkının zoom kalitesinde olduğunu söylüyor ve vermiş olduğu puanlar ile Galaxy S20 Ultra’yı açık bir şekilde Galaxy S21 Ultra’nın önünde konumlandırıyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Samsung Galaxy S20 Ultra, tek bir periskop kamera lensi ile 4x optik, 10x hibrit zoom sunabiliyordu. Galaxy S21 Ultra ise 3x ve 10x optik yakınlaştırma sunabilen iki farklı telefoto kameraya sahip ancak DxOmark’a göre Galaxy S20 Ultra’nın tek periskop kamerası, Galaxy S21 Ultra’nın çift telefoto kamerasından daha net ve daha az kumlu görüntüler sunuyor.

Detay puanlara baktığımızda her iki akıllı telefonun da fotoğraf kalitesinde 128 puan aldığını görüyoruz. Zoom konusunda ise 88 puan almayı başaran Galaxy S20 Ultra, yalnızca 76 puan alabilen Galaxy S21 Ultra’nın önünde yer alıyor. Ayrıca video kalitesi ile 106 puan alan Galaxy S20 Ultra, 98 puan alan Galaxy S21 Ultra’yı bu kategoride de alt etmeyi başarmış oluyor.

Galaxy S21 Ultra, DxOmark’ta 2020 model çoğu amiral gemisinin gerisinde kaldı

Video testlerini yalnızca 4K 60fps gerçekleştirdiğini ifade eden DxOmark, Galaxy S21 Ultra’nın video konusundaki en büyük sorununun görüntü sabitleme olduğunu ifade ediyor. Sonuç olarak Galaxy S21 Ultra, selefi Galaxy S20 Ultra da dahil olmak üzere geçtiğimiz yıl duyurulan pek çok amiral gemisinden [Huawei Mate 40 Pro+ (139), Huawei Mate 40 Pro (136), Xiaomi Mi 10 Ultra (133), Huawei P40 Pro (132), Vivo X50 Pro+ (131), iPhone 12 Pro Max (130), iPhone 12 Pro (128), Xiaomi Mi 10 Pro (128), OPPO Find X2 Pro (126), Galaxy S20 Ultra (126), Honor 30 Pro+ (125), iPhone 11 Pro Max (124), Huawei Mate 30 Pro (123), iPhone 12 Mini (122), iPhone 12 (122), Honor V30 Pro (122)] daha düşük bir puan alıyor.

Aslına bakacak olursak Galaxy S21 Ultra’yı inceleme fırsatı bulunan pek çok teknoloji eleştirmeni, Samsung’un geçtiğimiz yıla kıyasla kamera performansını iyileştirmeyi başardığını ifade etmişti. Bu konuda DxOmark’ın mı yoksa teknoloji eleştirmenlerinin mi haklı olduğuna siz değerli okuyucularımız karar verecek.