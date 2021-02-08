Samsung #EfsaneAnlar Yarışması Sonuçlandı: İşte Kazananlar

Samsung Türkiye ve Webtekno işbirliğinde gerçekleştirilen #EfsaneAnlar fotoğraf yarışması sonuçlandı. Türkiye’nin yer yerinden binlerce Instagram ve Twitter kullanıcısının katıldığı yarışmada Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra kazananlar belli oldu.

Samsung’un 2021 model amiral gemisi serisi Galaxy S21; üç model ile karşımıza çıkmıştı. Android dünyasında zirveye yerleşen Galaxy S21 serisinin gelişine özel Samsung Türkiye ve Webtekno, 19 Ocak 2021’de #EfsaneAnlar yarışmasını başlatmıştı.

31 Ocak 2021’de katılımların sonlandığı yarışmaya yoğun katılım nedeniyle, uzun bir değerlendirme sürecini geride bıraktık. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Twitter ve Instagram kullanıcısının katıldığı yarışmada Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra’yı kazanan isimler belli oldu. Kazanan fotoğraflar, Webtekno tarafından oluşturulan geniş havuz içerisinden Samsung Türkiye tarafından belirlendi.

#EfsaneAnlar fotoğraf yarışmasını kazananlar talihliler:

1. Galaxy S21 Ultra kazanan: @barknx, Instagram

Bu fotoğrafı Instagram hesabından ”Sıralanmış su damlacıkları. Sanki özellikle insan eliyle konmuş gibiydi. Bu kadar muazzam zor görürdüm sanırım” notu ile paylaşan Barkın Yaldız, Galaxy S21 Ultra’yı kazanan isim oldu.

2. Galaxy S21+ kazanan: @ferhatonurrr, Instagram

İstanbul’un en güzel yerlerinden, Baltalimanı Sahili’nden bir kare ile yarışmaya katılan Ferhat Onur; boğazın asıl sahibi olan martıları başarılı bir şekilde fotoğraflamış. Kendisi yarışmada Galaxy S21+ kazandı.

3. Galaxy S21 kazanan: @bilgeshinyblog, Instagram

Salgın döneminde canlıların oluşturduğu kalabalıklar sokaklar ve caddelerden kayboldu. Ancak bu fotoğrafta olduğu gibi gökyüzü hâlâ bazı yerlerde kalabalık. Bilge’nin fotoğrafı Samsung tarafından Galaxy S21’e layık görüldü.

Yedek talihliler:

Asil talihliler ile 7 gün içerisinde iletişim kuramamamız durumunda, söz konusu hediye yedek talihlilere verilecektir.