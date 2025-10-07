Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S22 İçin One UI 8 Yayımladı (Son Büyük Güncelleme)

Samsung, 2022 yılında duyurduğu Galaxy S22 ailesi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yayımladı. Henüz dağıtım aşamasında olan güncelleme, Galaxy S22 modelleri için son büyük Android güncellemesi olacak.

Samsung Galaxy S22 İçin One UI 8 Yayımladı (Son Büyük Güncelleme)
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan 2022 model amiral gemisi telefonları Galaxy S22 ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, bu akıllı telefonlar için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yayımladı. Henüz dağıtım aşamasında olan güncelleme, Galaxy S22 ailesi için bir devrin sonuna işaret ediyor.

Samsung, Galaxy S22 ailesini duyurduğunda Android 12 vardı ve şirket, bu akıllı telefonlar için 4 büyük Android güncellemesi sözü vermişti. İşte bu telefonlara sunulan One UI 8, Samsung'un aksi bir karar almaması hâlinde son güncelleme olacak. Galaxy S24 veya Galaxy S25 gibi daha yeni model telefon kullanan tüketicilerse 7 yıl boyunca güncelleme alacaklar.

Galaxy AI özellikleri yok!

Başlıksız-1

Samsung'un Galaxy S22 ailesi için yayımladığı One UI 8, çok büyük bir eksikle geliyor. Samsung'un yapay zekâ destekli özellik paketi olan Galaxy AI, bu sürümde yer almıyor. Bunun kafa karıştırıcı bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle çalışan Galaxy S23 FE, Galaxy AI özelliklerini almıştı.

Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı Samsung Galaxy M16 ve Galaxy A35 İçin One UI 8 Yayınlandı

Galaxy S22 ailesi için yayımlanan One UI 8 güncellemesine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer siz de bir Galaxy S22 sahibiyseniz şu sıralar güncelleme kontrolü yapmayı ihmal etmeyin...

Samsung Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim