Samsung Galaxy S22 İçin One UI 8 Yayımladı (Son Büyük Güncelleme)

Samsung, 2022 yılında duyurduğu Galaxy S22 ailesi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yayımladı. Henüz dağıtım aşamasında olan güncelleme, Galaxy S22 modelleri için son büyük Android güncellemesi olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan 2022 model amiral gemisi telefonları Galaxy S22 ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, bu akıllı telefonlar için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yayımladı. Henüz dağıtım aşamasında olan güncelleme, Galaxy S22 ailesi için bir devrin sonuna işaret ediyor.

Samsung, Galaxy S22 ailesini duyurduğunda Android 12 vardı ve şirket, bu akıllı telefonlar için 4 büyük Android güncellemesi sözü vermişti. İşte bu telefonlara sunulan One UI 8, Samsung'un aksi bir karar almaması hâlinde son güncelleme olacak. Galaxy S24 veya Galaxy S25 gibi daha yeni model telefon kullanan tüketicilerse 7 yıl boyunca güncelleme alacaklar.

Galaxy AI özellikleri yok!

Samsung'un Galaxy S22 ailesi için yayımladığı One UI 8, çok büyük bir eksikle geliyor. Samsung'un yapay zekâ destekli özellik paketi olan Galaxy AI, bu sürümde yer almıyor. Bunun kafa karıştırıcı bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle çalışan Galaxy S23 FE, Galaxy AI özelliklerini almıştı.

Galaxy S22 ailesi için yayımlanan One UI 8 güncellemesine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer siz de bir Galaxy S22 sahibiyseniz şu sıralar güncelleme kontrolü yapmayı ihmal etmeyin...