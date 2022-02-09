Samsung Galaxy S22 Tanıtımı (Unpacked) Nasıl İzlenir?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisinin tanıtılacağı etkinliği metaverse'te de düzenleyeceğini açıkladı. Peki etkinlik metaverse'ten ya da standart yollardan nasıl canlı olarak takip edilir?

Her yıl beklediğimiz günlerden biri sonunda geldi çattı. Akıllı telefon dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olan Güney Koreli dev Samsung, yeni amiral gemisi telefon serisini bugün gerçekleştireceği Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Samsung Galaxy S22 olarak adlandırılan serinin tanıtılacağı etkinlikse dünyada bir ilke imza atacak.

Geçtiğimiz haftalarda metaverse platformu Decentraland üzerinde ikonik mağazasını açan Samsung, dünyanın ilk büyük metaverse lansmanını düzenleyecek. Bugün TSİ 20.30’da düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğini canlı olarak takip etmek isteyenler, ister standart yollarla, ister de Decentraland üzerinden bunu gerçekleştirebilecekler. Peki Samsung Unpacked etkinliği nasıl izlenir?

Samsung Galaxy S22 tanıtımı metaverse'te nasıl izlenir?

Bu bağlantıya tıklayarak Samsung 837X mağazasının yer aldığı Decentraland adasına gidin.

Decentraland adasına gidin. Açılan sayfada ‘ Play using your wallet ’ seçeneğine tıklayın.

’ seçeneğine tıklayın. Açılan MetaMask eklentisinde cüzdanınızın ve Decentraland’ın bağlanmasına onay verin .

. Artık Samsung 837X mağazasının olduğu adaya ulaştınız. Kapılardan geçerek mağazayı dolaşabilirsiniz.

Eğer Decentraland’a ilk kez giriş yapıyorsanız, Avatar’ınızı oluşturduktan ve eğitimi tamamladıktan sonra bu adaya ulaşabilirsiniz.

Etkinlik saatinde ‘ Connectivity Theater ’ alanına gidin.

MetaMask cüzdanınız yoksa oluşturmak için:

MetaMask eklentisini tarayıcınıza kurun (Brave, Firefox, Edge ya da Chrome).

Eklentiyi açarak ‘ Get Started’ > ‘Create a Wallet ’ > ‘ Agree ’ seçeneklerine basın.

’ > ‘ ’ seçeneklerine basın. Cüzdanınıza erişirken kullanacağınız bir şifre oluşturun.

Size verilen ve cüzdanınızı kurtarmanızı sağlayacak ifadeleri kesinlikle bir yere kaydedin .

. Artık MetaMask cüzdanınız oluşturuldu.

Samsung Galaxy S22 tanıtımı YouTube'da nasıl izlenir?

Samsung Unpacked etkinliği, her zaman olduğu gibi Samsung’un tüm sosyal medya hesaplarından ve Samsung Newsroom sayfasından izlenebilecek. Samsung’un Twitch, Amazon Live, Reddit, Facebook, YouTube, TikTok ve Twitter hesaplarına ilgili bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Etkinlik boyunca bizler de Samsung’un tüm paylaştıklarını canlı olarak sizlere aktaracağız!