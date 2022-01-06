Samsung, bugün yaptığı duyuruda en ünlü mağazası Samsung 837’yi metaverse’e taşıdığını açıkladı. Decentraland’a gelen mağazayı ziyaret eden ve görevleri tamamlayanlarsa NFT kazanma şansı elde ediyor.

Metaverse çılgınlığı tüm dünyada artarak sürmeye devam ederken, dev şirketlerin de metaverse’te hızlı bir şekilde yer edinmeye başladığına şahitlik ediyoruz. Bugünse bir diğer dev şirket olan Samsung’tan heyecanlandırıcı bir haber geldi. Güney Koreli teknoloji devi, New York City’deki meşhur Samsung 837 metaverse evrenine taşıdığını duyurdu.

Samsung, mağazalarının amiral gemisi olan Samsung 837 mağazasının Samsung 837X ismiyle Decentraland’a eklendiğini açıkladı. Bu mağaza ve çevresinde görevlerin, canlı müzik etkinliklerinin ve daha pek çok etkinliğin olacağı belirtilirken, mağazadan metaverse’te kullanılabilecek arsa ve giyilebilir ürünlerin de satın alınabileceği ifade edildi.

Kullanıcılar, Samsung’un mağazasını ziyaret ederek NFT kazanabilecekler:

Samsung, kullanıcıların en çok sevineceği sürpriziyse en sona sakladı. Decentraland’da oluşturulan mağaza hakkında kısa bilgi veren şirket, aynı zamanda metaverse’te burayı ziyaret ederek NFT rozetler ve Samsung Decentraland giyilebilir ürünlerin sınırlı sayıdaki örneklerinin kazanabileceğini duyurdu. Samsung’un mağazasını Decentraland üzerinde ziyaret etmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacak.

Not: Samsung’un mağazasını ziyaret etmek ve NFT kazanma şansı elde etmek için MetaMask cüzdana ve Decentraland hesabına ihtiyacınız var. MetaMask cüzdan oluşturduktan sonra Decentraland’a bu cüzdanla kaydolun.

MetaMask cüzdanınız yoksa, MetaMask eklentisini tarayıcınıza kurun (Brave, Firefox, Edge ya da Chrome destekli).

(Brave, Firefox, Edge ya da Chrome destekli). Eklentiyi açarak ‘Get Started’ > ‘Create a Wallet’ > ‘Agree’ seçeneklerine basın.

Cüzdanınıza erişirken kullanacağınız bir şifre oluşturun.

Size verilen ve cüzdanınızı kurtarmanızı sağlayacak ifadeleri kesinlikle bir yere kaydedin.

Artık MetaMask cüzdanınız oluşturuldu.

Samsung'un Decentraland'daki mağazası nasıl ziyaret edilir?

Bu bağlantıya tıklayarak Samsung 837X mağazasının yer aldığı Decentraland adasına gidin.

mağazasının yer aldığı Decentraland adasına gidin. Açılan sayfada ‘ Play using your wallet ’ seçeneğine tıklayın.

’ seçeneğine tıklayın. Açılan MetaMask eklentisinde cüzdanınızın ve Decentraland’ın bağlanmasına onay verin .

. Artık Samsung 837X mağazasının olduğu adaya ulaştınız. Kapılardan geçerek mağazayı dolaşabilirsiniz.

Eğer Decentraland’a ilk kez giriş yapıyorsanız, Avatar’ınızı oluşturduktan ve eğitimi tamamladıktan sonra bu adaya ulaşabilirsiniz.

Samsung’tan NFT rozet ve giyilebilir ürün kazanmak içinse:

Oyunda bir rozet kazanmak için verilen görevleri yerine getirmeniz gerekiyor . Bu görevleri yaptıkça rozetleri toplayabiliyorsunuz. Örneğin yukarıdaki görevler, bir rozet kazanmak için yapmanız gerekenler.

. Bu görevleri yaptıkça rozetleri toplayabiliyorsunuz. Örneğin yukarıdaki görevler, bir rozet kazanmak için yapmanız gerekenler. Bölgede bulunan rozetlerden herhangi birini toplayın. 727 rastgele ziyaretçiye 2 üründen oluşan ‘The Epic Wearable Collection’ verilecek.

oluşan ‘The Epic Wearable Collection’ verilecek. İki rozet toplayın. 100 rastgele ziyaretçiye 3 üründen oluşan ‘The Legendary Wearable Collection’ verilecek.

‘The Legendary Wearable Collection’ verilecek. Dört rozetin her birini toplayın. 10 rastgele ziyaretçiye 3 üründen oluşan ‘The Mythic Wearable Collection’ verilecek.

Birer NFT olan bu giyilebilir ürünler, Decentraland pazarında satılabiliyor. Etkinlik, 9 Ocak TSİ 03.00’a kadar sürecek. Giyilebilir NFT’ler, rastgele seçilen kişilere 8 Ocak TSİ 04.37’de verilecek. Ayrıca bu saatte mağazada canlı DJ ve dans partisi verilecek.