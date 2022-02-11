Samsung Galaxy S22 Ultra Performans Testleri Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni amiral gemisi S22 Ultra kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bugün ise bahsi geçen bu akıllı telefonun benchmark testleri ortaya çıktı ve sonuçlar şaşırttı.

İki gün önce Samsung hayranlarının merakla beklediği amiral gemisi S22 Ultra görücüye çıktı. Kısaca teknik özelliklerinden bahsedecek olursak; ekranı 6,8 inç AMOLED, 120 Hz, 2K işlemci; Snapdragon 8 Gen 1 RAM; 12 GB'ye kadar depolama; 1 TB'ye kadar ön kamera; 40 MP arka kamera 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP batarya; 5.000 mAh (45 watt hızlı şarj) işletim sistemi; Android 12 tabanlı One UI 4 renkleri ise; Burgundy, Phantom Black, Green, Phantom White.

Şimdi ise bu yeni tanıtılan Samsung Galaxy S22 Ultra'nın performans testleri ortaya çıktı. Çıkan sonuçlar şaşırttı ve içinde bulunduğumuz yılın gözde telefonu olması kuvvetle muhtemel. Gelin hep birlikte Samsung Galaxy S22 Ultra'nın performans testlerine göz atalım.

Samsung Galaxy S22 Ultra benchmark testinde iPhone 13 Pro Max'e fark attı

Samsung'un yeni çıkan serinin en üst modeli S22 Ultra'nın işlemcisinin Snapdragon Gen 1 olarak gelmesi şaşırtmadı. Ve bu işlemciyle piyasaya çıkan akıllı telefon önemli bir ilke imza attı. Qualcomm'un bu yeni mobil işlemcisi ARM mimarisi ile CPU grafik performansında gözle görülür bir artış umudu veren ve ayrıca Adreno GPU'yu kullanan ilk mobil işlemcidir.

Android Authority'nin yaptığı 3D Mark - Gpu testine göre Samsung Galaxy S22 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile 9841 puan ile zirveye oturdu. S22 Ultra geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğensine sunulan iPhone 13 Pro Max'i tahtından etti.

Yapılan bu teste göre S22 Ultra'dan sonra gelen sıralamalar ise şöyle; iPhone 13 Pro Max A15 Bionic işlemciye sahip 9587 puan ile ikinci sırada, üçüncü sırayı 9181 puan ile yine A15 Bionic işlemciye sahip iPhone 13 alıyor.

İşte 3D Mark - Gpu testi sonuçları

Yeni çıkan bu Snapdragon Gen 1 işlemci en büyük rakipleri olan Apple ve Google işlemcilerine fark atarak üst sıraya oturdu. Fakat GeekBench testine bakacak olursak Apple'ın A15 Bionic işlemcisi zirvede kalmaya devam ediyor. Son olarak konuyu noktalayacak olduğumuzda Samsung Exynos mobil işlemcisini kullanmayı bırakarak Snapdragon'a geçti ve farklar gözle görülür seviyede artarak zirveye çıkmayı başardı.