Samsung Galaxy S22 Serisinin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Türkiye, Galaxy S22 ailesinin fiyatlarını şimdilik açıklamadı. Ancak bu akıllı telefonların ABD fiyatları biliniyor. Bu içeriğimizde, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın tahmini Türkiye fiyatlarını hep birlikte hesaplayacağız. Umarız Samsung, yeni amiral gemilerini Türkiye'ye getirirken bizimle aynı 'rakamları' kullanmaz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Galaxy Unpacked isimli etkinlik, telefon satın almayı düşünen tüketicilerin de ilgisini çekti. Zira Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'la da Galaxy S22 Ultra'yla da tüketiciyi etkilemeyi başardı. Özellikle de Galaxy S22 Ultra'nın entegre S Pen ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Her şey iyi güzel de bu akıllı telefonların fiyatı ne olacak?

Samsung Türkiye, geçtiğimiz yıllarda lansmandan hemen sonra fiyat açıklaması yapıyordu. Ancak bu yıl böylesi bir durum olmadı. Şirket bugün bile yeni amiral gemisi telefonlarının Türkiye fiyatlarını açıklamadı. Hal böyle olunca da Webtekno olarak Galaxy S22, Galaxy S22+'ın ve Galaxy S22 Ultra'nın tahmini Türkiye fiyatlarını hesaplamak istedik. Dilerseniz lafı uzatmadan, hesaplamalara geçelim.

Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları nasıl olacak?

Hesaplama bölümüne geçmeden önce, bu fiyatları nasıl hesaplayacağımıza bir bakış atalım. Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarının ABD fiyatlarını açıklamış durumda. Biz de bu fiyatı, ürünlerin Türkiye'ye geliş fiyatıymış gibi kabul edeceğiz. Ancak bu fiyatın içerisinde Samsung'un ABD'deki kar marjı da var. Bu yüzden hesaplayacağımız tahmini tutarlar, açıklanacak resmi rakamlardan bir nebze daha yüksek olacak. Ayrıca; Samsung'un Türkiye için uyguladığı yerel fiyatlandırma politikasını da unutmayalım. Dolayısı ile aşağıda bulmuş olduğumuz fiyatlar ile Samsung'un açıklayacağı resmi fiyatlar arasında ciddi bir fark olabileceğini söyleyebiliriz. (Umarız öyle olur.)

Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

Türkiye'de ithal edilen bir akıllı telefon için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı ödeniyor. Üstelik verginin vergisini ödüyoruz. Bu da hesaplama işlemlerinde bu vergi kalemlerinin birbiriyle çarpılacağı anlamına geliyor. Peki bu durumda Samsung Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları nasıl olacak?

Galaxy S22 ABD'de kaç paraya satılıyor?

Samsung Galaxy S22:

128 GB depolama: 799 dolar

256 GB depolama: 849 dolar (Türkiye'ye gelmeyecek. En azından şimdilik.)

Samsung Galaxy S22+:

128 GB depolama: 999 dolar

256 GB depolama: 1.049 dolar

Samsung Galaxy S22 Ultra:

128 GB depolama: 1.199 dolar

256 GB depolama: 1.299 dolar

512 GB depolama: 1.399 dolar

1 TB depolama: 1.599 dolar (Türkiye'ye gelmeyecek. En azından şimdilik.)

Samsung Galaxy S22 ailesinin tahmini Türkiye fiyatları

Samsung Galaxy S22:

128 GB:

Baz fiyatı (ABD): 10.781 TL (799 Dolar)

KDV oranı (yüzde 18): 1.940 TL

ÖTV oranı: (KDV+yüzde 50): 6.360 TL

TRT payı (KDV+ÖTV+ yüzde 10): 1.908 TL

Turizm Bakanlığı Payı (KDV+ÖTV+TRT+yüzde 1): 210 TL

Tahmini Türkiye fiyatı: 21.199 TL

Samsung Galaxy S22+:

128 GB:

Baz fiyatı (ABD): 13.479 TL (999 Dolar)

KDV oranı (yüzde 18): 2.426 TL

ÖTV oranı: (KDV+yüzde 50): 7.952 TL

TRT payı (KDV+ÖTV+ yüzde 10): 2.385 TL

Turizm Bakanlığı Payı (KDV+ÖTV+TRT+yüzde 1): 262 TL

Tahmini Türkiye fiyatı: 26.504 TL

256 GB:

Baz fiyatı (ABD): 14.154 TL (1.049 Dolar)

KDV oranı (yüzde 18): 2.547 TL

ÖTV oranı: (KDV+yüzde 50): 8.350 TL

TRT payı (KDV+ÖTV+ yüzde 10): 2.505 TL

Turizm Bakanlığı Payı (KDV+ÖTV+TRT+yüzde 1): 275 TL

Tahmini Türkiye fiyatı: 27.831 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra:

128 GB:

Baz fiyatı (ABD): 16.165 TL (1.199 Dolar)

KDV oranı (yüzde 18): 2.910 TL

ÖTV oranı: (KDV+yüzde 50): 9.537 TL

TRT payı (KDV+ÖTV+ yüzde 10): 2.860 TL

Turizm Bakanlığı Payı (KDV+ÖTV+TRT+yüzde 1): 315 TL

Tahmini Türkiye fiyatı: 31.787 TL

256 GB:

Baz fiyatı (ABD): 17.514 TL (1.299 Dolar)

KDV oranı (yüzde 18): 3.152 TL

ÖTV oranı: (KDV+yüzde 50): 10.333 TL

TRT payı (KDV+ÖTV+ yüzde 10): 3.099 TL

Turizm Bakanlığı Payı (KDV+ÖTV+TRT+yüzde 1): 340 TL

Tahmini Türkiye fiyatı: 34.438 TL

512 GB:

Baz fiyatı (ABD): 18.862 TL (1.399 Dolar)

KDV oranı (yüzde 18): 3.395 TL

ÖTV oranı: (KDV+yüzde 50): 11.128 TL

TRT payı (KDV+ÖTV+ yüzde 10): 3.338 TL

Turizm Bakanlığı Payı (KDV+ÖTV+TRT+yüzde 1): 367 TL

Tahmini Türkiye fiyatı: 37.090 TL

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi; bu fiyatların herhangi bir resmi karşılığı olmadığını, Samsung'un yerel fiyatlandırma ve farklı gümrük fiyatının etkisiyle çok daha düşük Türkiye fiyatları açıklayabileceğini hatırlatalım.

Samsung Galaxy S22 ön inceleme videomuz: