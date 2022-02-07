Samsung Galaxy S22 Ultra: Bilinen Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, 9 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde en üst düzey amiral gemisi telefonu Galaxy S22 Ultra'yı tanıtacak. Bu telefon, Galaxy Note serisinden esintiler ve üst düzey performans sunacak. Peki bu Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı ve özellikleri nasıl olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2022'nin ilk Galaxy Unpacked etkinliği için gün sayıyor. Takvimler 9 Şubat'ı gösterdiğinde, şirketin üst düzey amiral gemisi telefonu Galaxy S22 Ultra ile tanışma imkanı yakalayacağız. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler sunacak?

Samsung Galaxy S22 Ultra, şirket için oldukça özel bir model olarak karşımıza çıkacak. Zira bu akıllı telefon, Samsung'un geçtiğimiz yıllarda vazgeçtiği Galaxy Note serisinin yerini alacak ve S Pen tutkunlarına özel bir deneyim yaşatacak. Bu bağlamda; serinin diğer üyeleri olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta dahili olarak bulunmayan S Pen, Galaxy S22 Ultra'da tüm ihtişamıyla kendisini gösteriyor.

Tasarım:

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın tasarımına baktığımızda, genel olarak Galaxy Note serisinden esintiler göreceğiz. Kavisli ekran ve S Pen girişi gibi özellikler bizleri karşılıyor. Ancak telefonun tasarımındaki en büyük yenilik, kamera kurulumunda karşımıza çıkıyor. Samsung, Galaxy S22 Ultra'da bağımsız kamera kurulumu tercih etti. Bu tasarım, geçtiğimiz dönemlerde farklı Galaxy telefonlarda karşımıza çıkmıştı. Bu sayede telefonun arkasındaki çıkıntıdan büyük oranda kurtulmuş olduk.

Ekran:

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın kavisli ekranı, 6.8 inç büyüklüğünde ve 120 Hz tazeleme oranına sahip olacak. 2K çözünürlük desteği sunan ekran, Corning Gorilla Glass Victus+ korumasıyla gelecek ekranın parlaklık değeri ise 1.750 nit olması bekleniyor. Telefonun ekranında yer alan delikteki ön kamera ise 40 MP çözünürlük vadediyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü, tahmin edilebileceği üzere ekrana gömülü olarak bizleri karşılayacak.

Performans:

Samsung Galaxy S22 Ultra, Türkiye'ye Exynos 2200 işlemci ile gelecek. Bu işlemci, performans açısından tüm beklentileri karşılayacak. Ancak Exynos 2200'ü benzersiz kılan bir özellik bekleniyor. Öyle ki bu işlemci, AMD'nin geliştirdiği RDNA2 mimarisine sahip Xclipse 920 isimli GPU'suyla birlikte geliyor. Bu da artık AMD'nin de akıllı telefon sektöründe oyun kurucu olduğu anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde göreceğimiz oyun testleri, Samsung'un Exynos 2200'le nasıl devrim yaratacağını gözler önüne serecek. Telefonun bataryası ise 5.000 mAh kapasiteli ve 45 watt hızlı şarj desteği sunacak.

Kamera:

Samsung'un 2022 model amiral gemisi akıllı telefonu, 108 MP çözünürlük sunan ana kamerayla geliyor. Benzersiz çekimlere imkan tanıyacak bu kameraya, 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı sensör ile 2 tane de 10 MP'lik kamera eşlik edecek. Telefonun telefoto kamerasında 10x optik yakınlaştıma ile karşılaşacağız.

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri:

Ekran: 6,8 inç AMOLED, 120 Hz, 2K

6,8 inç AMOLED, 120 Hz, 2K İşlemci: Exynos 2200 (AMD GPU destekli)

Exynos 2200 (AMD GPU destekli) RAM: 12 GB'ye kadar

12 GB'ye kadar Depolama: 512 GB'ye kadar

512 GB'ye kadar Ön Kamera: 40 MP

40 MP Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Batarya: 5.000 mAh (45 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (45 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4

Samsung Galaxy S22 Ultra fiyatı (sızıntı):