Samsung'un One UI 5'te yer verdiği piksel kaydırma özelliği yeni arayüzde görünmeyince meydana gelen endişeler haklı çıktı.

Son dönemde orta segmente odaklanan Samsung, hem giriş hem de orta seviyedeki ürünleri kullanıcılarla buluştururken amiral gemilerini de ayakta tutuyor. En güncel olarak One UI 6.0 güncellemesini cihazlara ulaştıran teknoloji devi, One UI 5.0’dan geçişte tam olarak aktarılamayan bir özelliğin baş ağrısını çekiyor.

Üst seviye modellerde tercih edilen OLED ekranlarda ekran yanmasına sebep olan bu durum, kullanıcı tarafından da çok sayıda şikâyetin gelmesine sebep oldu. Problemin tam olarak ne olduğuna ve sebebine, hemen ardından da Samsung’un konu hakkındaki açıklamasına birlikte bakalım.

One UI 6.0 güncellemesinde ekran yanması için koruma yoktu.

Bunu dediğimizde “ekran yanması ne ki?” diye merak etmiş olabilirsiniz. Ekran yanması kabaca, telefon ekranınızdaki öğelerin siz onları kapatsanız veya yerini değiştirseniz bile iz olarak ekranda kalması demek. Örneğin ana ekranda uzun süre bekleyen telefonda WhatsApp ikonunun yerini değiştirdiniz diyelim. Uygulamanın yeri değişse de önceki konumunda hâlâ silik bir şekilde izleri görünüyorsa ekran yanması var demektir. Bunu ghosting olarak monitörlerde de görüyoruz.

OLED ekranlarda koruma olmadığı sürece karşılaşılan bu durum, Samsung’un güncel modellerine de One UI 6.0 ile geldi. Önceki sürümde Samsung, bu sorunu önlemek için piksel kaydırma yöntemini kullanıyordu. Fakat söz konusu özellik, yeni UI sürümüne tam olarak aktarılmayınca problemler baş gösterdi.

Bu ay içinde çözülecek.

Forum’da kullanıcılardan birine cevap veren yetkili bir isim, şirketin sorundan haberdar olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca bu ayın sonuna kadar problemin çözülmüş olacağını da söyledi. Fakat güncellemenin ne zaman geleceği; bölgeden bölgeye, telefondan telefona değişebilir.

Galaxy S3 döneminden beri ekran yanması konusuyla başı ağrıyan şirket, bakalım bu problemi ne kadar hızlı atlatacak.