Samsung Galaxy S24 Ultra Kanlı Canlı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kanlı canlı fotoğrafı sızdırıldı. Paylaşılan fotoğraflar, tasarım anlamında Galaxy S23 Ultra'ya kıyasla büyük değişiklikler beklemememiz gerektiğiniz hatırlattı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S24 Serisi'nin tanıtılmasına artık sadece 10 gün kaldı. Yapay zeka özellikleriyle öne çıkması beklenen cihazların lansman tarihi yaklaştıkça sızıntıların sayısı de aynı oranda artmaya başladı. Son olarak serinin en üst modeli olacak Galaxy S24 Ultra'nın kanlı canlı fotoğrafı sızdırıldı.

Bugüne kadar gerçekleşen sızıntılar, Galaxy S24 Ultra'nın tasarım açısından Galaxy S23 Ultra'ya kıyasla büyük bir yenilik getirmeyeceğini gösteriyordu. Son paylaşılan fotoğrafın da önceki sızıntıları doğruladığını söyleyebiliriz. Köşeli tasarımıyla Galaxy Note modellerine göz kırpan Galaxy S24 Ultra, selefiyle büyük oranda aynı görünecek.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranı bu şekilde görünecek:

Galaxy S24 Ultra'daki belki de en büyük tasarımsal farklılık, 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera ile lazer otomatik odaklama sensörünün de daha belirgin çıkıntılı çerçeveye sahip olması.

Samsung Galaxy S24 Ultra arkadan bu şekilde görünecek:

Galaxy S23 Ultra'da sadece Ana üç kamera lensinin belirgin çıkıntılı çerçevesi bulunuyordu. Söz konusu değişiklik ile arka taraftaki tüm sensörler aynı çerçeve tasarımına kavuşmuş olacak. Tabii bunun ne kadar önemli bir değişiklik olduğu siz değerli takipçilerimizin takdirine kalmış.

Samsung Galaxy S23 Ultra ile Galaxy S24 Ultra arasındaki kamera çıkıntısı farkı bu şekilde:

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