Samsung Galaxy S23 Modelleri İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, One UI 8 kararlı sürüm dağıtımlarına tam gaz devam ediyor. Şirket şimdi de Türkiye'de de çok sevilen Galaxy S23 ailesi için One UI 8 arayüzünü yayımladı. Şimdilik Güney Kore için yayımlanan güncelleme, yakında Türkiye'ye de gelecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünün dağıtımını oldukça sancılı geçiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı arayüzü One UI 8'de çok hızlı davranıyor. Hatta şirket, geçtiğimiz hafta birkaç akıllı telefon modeli için One UI 8'in kararlı sürümünü resmen yayımladı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. One UI 8, Türkiye'de de çok sevilen Galaxy S23 ailesi için resmen yayımlandı. Şimdilik sadece Güney Kore pazarına sunulan güncelleme, çok yakında küresel pazarlara ulaşmış olacak. Eğer daha önce Galaxy S23 serisi telefonunuza beta sürüm yüklediyseniz sadece 300 MB civarında bir güncelleme ile One UI 8'in kararlı sürümüne geçiş yapabileceksiniz.

Şu ana kadar One UI 8 güncellemesi alan Samsung Galaxy telefonlar:

  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A56
  • Samsung Galaxy Z Flip 7
  • Samsung Galaxy Z Fold 7

Yukarıda saydığımız modeller için One UI 8 dağıtım süreci başlamış durumda. Eğer siz de bu telefonlardan birine sahipseniz telefonunuzun yazılım güncelleme ekranını sık sık kontrol edin. Zira güncellemeler her an size de ulaşabilir.

Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları

One UI 8 güncellemesi nasıl yapılır?

  • Adım #1: "Ayarlar" bölümüne girin.
  • Adım #2: "Yazılım Güncelleme" ekranını bulun.
  • Adım #3: "İndir ve Yükle" bölümü ile kontrol sağlayın.
  • Adım #4: One UI 8 kararlı sürüm geldiyse yükleme işlemini tamamlayın.
