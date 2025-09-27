Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları

Samsung, yakın zamanda tanıttığı Galaxy A07 ve A17 4G modellerini resmen ülkemize satışa sundu. Telefonlar, bütçe dostu modeller olarak geliyor.

Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, son zamanlarda giriş ve orta segmentteki telefonlarının sayısını iyice artırmıştı. Bu cihazların Türkiye’ye de geldiğini görüyorduk. Ağustos ayında Galaxy A07 isimli modelini, birkaç hafta önce ise Galaxy A17 4G modelini duyurmuştu. Şimdi ise bu iki telefon ülkemize geldi.

Samsung Galaxy A07 ve A17 4G modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. A07 modeli giriş seviyede, herkesin bütçesine uygun çok beklentisi olmayanlara yönelik bir telefon. A17 4G ise biraz daha üst olsa da yine benzer şekilde giriş seviyesinde konumlanıyor ve bütçe dostu bir fiyatla geliyor.

Samsung Galaxy A07 fiyatı

a07

Versiyon Fiyatı
4 GB + 128 GB 7999

Samsung Galaxy A07 özellikleri
Ekran 6,7 inç, HD+, PLS LCD, 90 Hz
İşlemci Helio G99
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 5000 mAh (25W)
İşletim sistemi One UI 7, 6 Android güncellemesi

Samsung Galaxy A17 4G fiyatı

174g

Versiyon Fiyatı
4 GB + 128 GB 11.499 TL

Samsung Galaxy A17 4G özellikleri
Ekran 6,7 inç, FHD+, Super AMOLED, 90 Hz
İşlemci Helio G99
RAM RAM
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)
İşletim sistemi One UI 7, 6 Android güncellemesi
Samsung’un 2025’teki En Ucuz Telefonu Galaxy A07 Duyuruldu: İşte Sudan Ucuz Fiyatı ve Özellikleri! Samsung’un 2025’teki En Ucuz Telefonu Galaxy A07 Duyuruldu: İşte Sudan Ucuz Fiyatı ve Özellikleri!
Samsung Galaxy A17 4G Duyuruldu Samsung Galaxy A17 4G Duyuruldu
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim