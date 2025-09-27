Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları

Samsung, yakın zamanda tanıttığı Galaxy A07 ve A17 4G modellerini resmen ülkemize satışa sundu. Telefonlar, bütçe dostu modeller olarak geliyor.

Samsung, son zamanlarda giriş ve orta segmentteki telefonlarının sayısını iyice artırmıştı. Bu cihazların Türkiye’ye de geldiğini görüyorduk. Ağustos ayında Galaxy A07 isimli modelini, birkaç hafta önce ise Galaxy A17 4G modelini duyurmuştu. Şimdi ise bu iki telefon ülkemize geldi.

Samsung Galaxy A07 ve A17 4G modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. A07 modeli giriş seviyede, herkesin bütçesine uygun çok beklentisi olmayanlara yönelik bir telefon. A17 4G ise biraz daha üst olsa da yine benzer şekilde giriş seviyesinde konumlanıyor ve bütçe dostu bir fiyatla geliyor.

Samsung Galaxy A07 fiyatı

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 7999

Samsung Galaxy A07 özellikleri

Ekran 6,7 inç, HD+, PLS LCD, 90 Hz İşlemci Helio G99 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7, 6 Android güncellemesi

Samsung Galaxy A17 4G fiyatı

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 11.499 TL

Samsung Galaxy A17 4G özellikleri