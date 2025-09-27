Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları

Samsung, son zamanlarda giriş ve orta segmentteki telefonlarının sayısını iyice artırmıştı. Bu cihazların Türkiye’ye de geldiğini görüyorduk. Ağustos ayında Galaxy A07 isimli modelini, birkaç hafta önce ise Galaxy A17 4G modelini duyurmuştu. Şimdi ise bu iki telefon ülkemize geldi.
Samsung Galaxy A07 ve A17 4G modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. A07 modeli giriş seviyede, herkesin bütçesine uygun çok beklentisi olmayanlara yönelik bir telefon. A17 4G ise biraz daha üst olsa da yine benzer şekilde giriş seviyesinde konumlanıyor ve bütçe dostu bir fiyatla geliyor.
Samsung Galaxy A07 fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|4 GB + 128 GB
|7999
Samsung Galaxy A07 özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, HD+, PLS LCD, 90 Hz
|İşlemci
|Helio G99
|RAM
|4 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|8 MP
|Batarya
|5000 mAh (25W)
|İşletim sistemi
|One UI 7, 6 Android güncellemesi
Samsung Galaxy A17 4G fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|4 GB + 128 GB
|11.499 TL
Samsung Galaxy A17 4G özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, FHD+, Super AMOLED, 90 Hz
|İşlemci
|Helio G99
|RAM
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|50 MP + 5 MP + 2 MP
|Ön kamera
|13 MP
|Batarya
|5000 mAh (25W)
|İşletim sistemi
|One UI 7, 6 Android güncellemesi