Samsung, Galaxy S24 FE için ilk yazılım güncellemesini yayımladı ve kullanıcıların güvenliğini artırmak için önemli iyileştirmeler sundu.

Samsung, amiral gemisi serisi Galaxy S24 FE’yi tanıttıktan sonra, bu yeni model için ilk yazılım güncellemesini de yayımladı. S24 FE, dünya genelinde kullanıcılarına ulaşmaya devam ederken, bu güncelleme önemli iyileştirmeler ve güvenlik düzeltmeleri sunuyor.

Yeni güncelleme, S721BXXS2AXI5 sürüm numarasıyla birlikte Avrupa ve Afrika bölgelerinde dağıtılmaya başlandı. Kullanıcılar, bu güncellemeyle birlikte 67 güvenlik açığının kapatıldığını ve cihaz performansında iyileştirmeler yapıldığını görecekler. Güncellemeyi almak için kullanıcıların Ayarlar menüsüne gidip Yazılım Güncellemesi’ni seçmeleri ve "İndir ve Kur" butonuna tıklanması gerekiyor. Ancak, güncellemenin küresel dağıtımı henüz tam olarak başlamadı; bu nedenle daha geniş bir dağıtımın gelmesi bekleniyor.

İlk yazılım güncellemesi geliyor

Galaxy S24 FE, kutusundan Android 14 tabanlı OneUI 6.1 arayüzüyle çıkıyor ve yedi büyük Android güncellemesi alma taahhüdüyle dikkat çekiyor. Cihaz 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranı, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunarak görsel bir deneyim vadediyor.

Donanımında Exynos 2400e işlemcisi ile birlikte 8GB RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta yer alan 50MP ana kamera, 8MP telefoto ve 12MP geniş açı kameralarıyla fotoğraf çekim deneyimini zenginleştirirken, ön kısımda yer alan 10MP’lik kamera, selfie ve video görüşmeleri için yeterli performansı sunuyor.

Galaxy S24 FE’nin ilk yazılım güncellemesi, kullanıcıların cihazlarını daha güvenli ve stabil hale getirmek için önemli adımlar içeriyor.