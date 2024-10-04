One UI 7 yüklü Galaxy S24 Ultra'nın görüntüleri, Samsung'un yeni arayüz tasarımına dair ipuçları sunuyor.

Samsung’un yeni arayüzü One UI 7 yüklü Galaxy S24 Ultra görüntülendi. Görüntüler kullanıcıların merakla beklediği güncellemenin tasarımına dair ipuçları sunuyor.

Uzun bir süredir geliştirilmekte olan One UI 7, Android 15 tabanlı olarak gelecek. Konferans sırasında, bu yeni arayüzle ilgili ilk görüntüler paylaşıldı. Kullanıcıların alışkın olduğu uygulama simgeleri, bildirim alanı ve hızlı ayarlar gibi unsurlar tamamen yeniden tasarlandı.

Gelecek yıl kullanıcılarla buluşacak

Özellikle kamera arayüzündeki değişiklikler, tek elle kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kontrol düğmelerinin alt kısma kaydırılmasıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca, çoklu görev ve son uygulamalar ekranındaki yenilikler de gözden kaçmıyor. Kullanıcıların daha verimli bir deneyim yaşaması için yapılan bu düzenlemeler, One UI 7’nin kapsamlı bir değişim sunduğunu kanıtlıyor.

Samsung’un resmi güncellemeyi neden gelecek yıla ertelediği de bu geniş kapsamlı değişikliklerle ilişkilendiriliyor. Gelecek yıl kullanıcılarla buluşacak olan bu güncelleme, telefonların görünümünü ve işlevselliğini önemli ölçüde değiştirecek gibi görünüyor.