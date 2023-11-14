Samsung'un gelecek yıl piyasaya süreceği amiral gemisi modelleri olan Galaxy S24 serisine ait kalıp görselleri ortaya çıktı. Bu görsellere göre yeni sezonda telefonun görünüşü pek de değişmeyecek.

Gelecek yılın Samsung amiral gemisi modelleri olması planlanan Galaxy S24 serisi üzerindeki gizem perdesi henüz aralanabilmiş değil. Akıllı telefonların konfigürasyonları hakkında çok fazla bilgi olmasa da, görünüşleri ortaya çıkmış olabilir.

Samsung Galaxy S24 serisinin maketleri ortaya çıktı

Görsellerde yeni seride yer alacak Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinin birer maketi yer alıyor. Bu maketlere göre küçük modellerde düz kenarlar ve yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Arka kısımda ise üç farklı kamera lensi yer alacak. Telefonun sol tarafında yer alan bu lensler alt alta sıralanacak.

Galaxy S24 Ultra ise daha dikdörtgenimsi bir yapıya sahip. Telefon 162,3 x 79 x 8,7 mm ölçülerine sahip. Yani ölçüler, Galaxy S23 serisi ile birebir aynı olacak gibi gözüküyor. Telefonların ön yüzleri fotoğrafta yer almadığı için ekranları hakkında bir yorum yapmak mümkün değil. Cihazların ağırlıklarının da aynı olacağı düşünülüyor.

Samsung'un yeni modellerde Armor Aluminum yerine titanyum çerçevelere geçmesi planlanıyor. Her ne kadar maketler beyaza boyanmış olsalar da söylentilere göre yeni modeller 4 ana renk seçeneği ile gelecek. Bu renklere mağazalara özel versiyonlar da eklenecek.

Bu tür maketler genellikle kılıf ve aksesuar üreticilerine gönderiliyor. Bu yüzden de kalıplardan çıkarılan bilgiler büyük oranda doğru oluyor. Samsung Galaxy S24 serisinin Ocak ayındaki Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.