Ocak ayında tanıtılması muhtemel Samsung Galaxy S24 ailesinin ön sipariş kampanyaları açığa çıktı. Kampanyalar, tüketicileri hoşnut etmeyi başaracak gibi görünüyor.

2024 yılının başlaması ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un hayranları için hareketli bir dönem başladı. Çünkü şirket, birkaç hafta içerisinde bir etkinlik düzenleyecek ve Galaxy S24 ailesini resmen tanıtacak. Telefonlar, genel anlamda ortaya çıkmış durumda ancak lansman ile tüm bilgiler netleşmiş olacak.

Şimdiyse Samsung'un Galaxy S24 ailesi için planladığı ön sipariş kampanyaları gün yüzüne çıktı. Şirket, detaylarını az sonra aktaracağımız kampanyayı Türkiye'de de uygulayacak mı bilinmiyor ancak Samsung hayranları, bu kampanyadan hoşnut kalacaklar gibi görünüyor.

Ödenen fiyatın bir üst modeli gönderilecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S24'te 128 GB ve 256 GB, Plus modelde 256 GB ve 512 GB, Ultra modelde ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lik versiyonlar sunulacak. Samsung, ön sipariş kampanyası kapsamında satım alım yapan tüm tüketicilere, satın alınan modelin bir üst versiyonunu gönderecek. Diyelim ki 128 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S24 siparişi verdiniz. Size gelecek telefonun depolama kapasitesi 256 GB olacak.

Bazı kaynaklara göre ise ilk kampanyaya ek olarak ikinci bir kampanya daha sunulacak. İkinci kampanya, Galaxy Buds FE ve Galaxy Watch için ekstra indirim olacak. Hangi akıllı saatin kampanyaya dahil edileceği ve indirim oranları, şimdilik belli değil. Haberimizi sonlandırırken; bunun sadece bir iddia olduğunu ve Samsung'un söz konusu kampanyaları bazı pazarlara sunabileceğini söyleyelim. Samsung Türkiye, tamamen farklı indirimler ve hediyeler sunma hakkına sahip.