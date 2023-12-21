Samsung Galaxy S24 serisinin tüm özellikleri ve tanıtım tarihi, lansmana haftalar kala sızdırıldı. İşte Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nın tüm özellikleri ve "Galaxy AI Geliyor" sloganıyla gelecek Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi.

Gelecek yılın en bomba amiral gemisi telefonlarından olacak Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtımı için geri sayım devam ederken serideki cihazların tüm özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca sızdırılan videoya göre 3 yeni Galaxy ile tanışacağımız Unpacked etkinliğinin tarihi, 18 Ocak olacak.

Galaxy S24 serisi, her bir modelinde premium olarak nitelendirebileceğimiz özellikler sunuyor ancak her modelin hedef kitleleri arasında ufak farklar bulunuyor. Özellikle detaylara baktığımızda modellerin arasındaki farklar daha bariz hâle geliyor. Öte yandan işlemci, RAM gibi açılardan modellerin benzer noktaları da bulunuyor.

"Galaxy AI Geliyor" sloganıyla gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinin sızdırılan videosu:

Samsung Galaxy S24 serisi hakkında her şey

Tasarım

Galaxy S24 serisinde tasarım anlamında çok da radikal değişiklikler olmasa da, tasarımın biraz daha elegant bir yapıya büründüğü görülüyor. Ekran çerçeveleri de bir önceki seride olduğu gibi oldukça ince. Arka tasarıma baktığımızda ise kamera çerçevesi olmayan tasarımın devam ettiği göze çarpıyor.

Öte yandan Galaxy S24 Ultra'nın arka tasarımı biraz daha farklı ve dikkatli baktığımızda arka kısımda ikonik dokunmatik kalem S-Pen'in yuvası göze çarpıyor. Simetrik kamera lensleri ufak çıkıntılara sahip olsa da bir kamera adasının olmaması daha zarif bir arka tasarım ve daha rahat kullanılabilecek bir telefon görmemizi sağlıyor. Telefonun tasarım bütünlüğü de böylece bölünmemiş oluyor.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Kasa Titanyum Titanyum Titanyum Renk Oniks Siyahı,

Kobalt Eflâtunu,

Amber Sarısı,

Mermer Grisi Oniks Siyahı,

Kobalt Eflâtunu,

Amber Sarısı,

Mermer Grisi Oniks Siyahı,

Kobalt Eflâtunu,

Amber Sarısı,

Mermer Grisi

Ekran

Ekran kalitesi pek çok kişi tarafından telefon tercihlerinde önemli bir yerde bulunuyor. OLED ekran sektörünün lideri olan Samsung, Galaxy S24 Serisi akıllı telefonlardan S24 Ultra ve S24+'ta Dynamic AMOLED 2x QHD+, Galaxy 24'te ise Dynamic AMOLED 2x FHD+ ekranlar bulunuyor. Ekran boyları ise Galaxy S24'ün 6,2 inç, Galaxy S24+'ın 6,7 inç ve Galaxy S24 Ultra'nın ise 6,8 inç oldu. Ultra dışındaki modellerin ekran boyutu, geçen yılın modellerine kıyasla 0,1 inç arttı.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Boyut 6,2 inç 6,7 inç 6,8 inç Çözünürlük QHD+ QHD+ FHD+ Ekran yenilenme hızı 120 Hz 120 Hz 120 Hz Parlaklık 2600 nit 2600 nit 2600 nit

Performans

Samsung ile Qualcomm geçen yıl bir işbirliği gerçekleştirmiş ve S23 serisi için özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerle bu seriyi o dönemin en güçlü Android akıllı telefonu hâline getirmişti. Bu yılın modellerinde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciler görüyoruz. Şu anda piyasadaki en güçlü işlemcilerden olan Snapdragon 8 Gen 3, yine özelleştirilmiş olması durumunda çok özel bir cihaz görebileceğimize işaret ediyor. Bazı bölgelerde ise işlemci olarak Exynos 2400 kullanılacak.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB 12 GB 8 GB Depolama 256 GB/512 GB 256 gB/512 GB 128 GB/256 GB Batarya 4000 mAh 4900 mAh 5000 mAh Hızlı Şarj 0'dan %50'ye 30 dk 0'dan %65'e 30 dk 0'dan %65'e 30 dk

Kamera

Öncelikle Galaxy S24 serisinin tamamında 8K'ya kadar yüksek çözünürlükte video kayıt seçeneği bulunuyor. Hem kamera teknolojisi hem de yazılımı anlamında sektörün ileri gelenlerinden olan Samsung'un bu yılki temel amiral gemisi modeli olan Galaxy S24'te 50 MP'lik bir ana kamera, 30x zoom ve 2x/3x çift telefoto lens bulunuyor. Bu konfigürasyon Samsung Galaxy S24+'ta da değişmiyor.

Öte yandan Galaxy S24 Ultra, tıpkı selefi gibi akıllı telefonlarda gördüğümüz en güçlü kameralardan birine sahip.Bu modelde 200 MP'lik bir ana kamera yer alırken 100x zoom özelliği, 2x/3x/5x/10x dörtlü telefoto lens bulunuyor.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Ana Kamera 50 MP 50 MP 200 MP Telefoto 2x 3x

Yazılım, güvenlik ve bağlantı

Cihazların güvenliği daha önceki seride olduğu gibi Knox tarafından sağlanırken elbette ki en güncel arayüze sahip olacak. Ayrıca işletim sistemi de Android 14 tabanlı olacak. Böylece kullanıcı deneyiminin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak.

Samsung Galaxy S24 serisinde parmak izi okuma teknolojisi olacağı da ortaya çıkarken, bir önceki nesilde yer alan yüz ve göz tanıma özelliklerini de yeni seride görmemiz olası. Cihazda ayrıca uçtan uca koruma da bulunuyor. Böylece uygulamalara, dosyalara şifreler koymak ve güvenliği artırmak mümkün oluyor.