Akıllı telefonlar tanıtılmadan önce özeliklerinin sızdırılmasına alışmıştık ancak bir perakendeci, işi bir üst seviyeye taşımayı başardı ve telefonu daha tanıtılmadan satışa çıkardı.

Samsung, henüz Galaxy S24 serisini resmî olarak tanıtmadı ve amiral gemisi akıllı telefon ailesinin satışa çıkmasına daha birkaç hafta var. Samsung bir yandan tanıtıma hazırlanırken bir yandan da akıllı telefonu lansman etkinliği öncesinde perakendeci firmalara ulaştırmaya devam ediyor. Ancak bu firmalardan biri, Galaxy S24'ü satışa çıkarmak için Güney Koreli firmayı bekleyemedi.

İlk olarak Roland Quandt tarafından keşfedilen olay, Meksikalı satıcı Doto'nun internet sitesinde yer alıyor. Listelemelerde stokların sınırlı olduğu belirtilirken, Galaxy S24 128 GB'ın fiyatı 16,499 peso, 256 GB'ın fiyatı ise 17,999 peso olarak göze çarpıyor.

Bari resmî tanıtımı bekleseydiniz

Bu fiyatlar, geçen yılın amiral gemisi modellerinin şu anki satış fiyatlarıyla aynı. Daha önce de Samsung'un bu yıl zam yapmayı planlamadığı ortaya çıkmıştı. Bu açıdan Meksika fiyatları tutarlı gözüküyor. Elbette bu fiyatlar sadece orada bir fiyat gözüksün diye konulmuş da olabilir.

Öte yandan sitede yalnızca 10 adet Samsung Galaxy S24 128 GB ve 4 adet Samsung Galaxy S24 256 GB stoğu bulunduğu görülüyor. Belki de firma gerçekten de lansman tarihinden önce müşterilerine yeni amiral gemisi akıllı telefonları teslim edecektir. Elbette ki bunu yapmak, satıcı ile Samsung'un ticari ilişkileri açısından olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Samsung, uzun zamandır sızıntılar ve zamanından önce açıklanan/sergilenen bilgilerden rahatsız ve bu konuda adımlar da atıyor.

Samsung, yeni Galaxy S24 ailesini 17 Ocak'ta yapacağı etkinlikle tanıtacak.