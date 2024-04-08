Samsung, Galaxy S24 Ultra'da kullandığı ekran teknolojisi "Corning Gorilla Armor"un nasıl çalıştığını açıkladı. Samsung'a göre yeni teknoloji, türünün tek örneği.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 ailesi ile dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, Galaxy S24 Ultra modelinde Corning Gorilla Armor olarak isimlendirdiği yeni nesil bir ekran teknolojisiyle karşımıza çıktı. Bu ekran, parlamaya karşı ultra dirençli bir yapıya sahipti ve bu da tüketicileri, ciddi anlamda memnun etti.

Samsung şimdi, Corning Gorilla Armor teknolojisini nasıl geliştirdiğini anlattı. Şirketin "Şimdiye kadar üretilmiş en çizilmeye dayanıklı, optik açıdan gelişmiş Gorilla Glass" yeni ekran teknolojisine ilişkin yapılan açıklamada, bu üst düzey kaliteye ulaşılmasının sebebi olarak, cama uygulanan nano ölçekli katmanlama işlemi gösterildi.

Samsung'a göre ekran parlaması yüzde 75'e kadar azaltıldı!

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekranındaki Corning Gorilla Armor teknolojisinde, nanometre boyutlu bazı katmanların özel bir çalışma mantığı bulunuyor. Katmanlar, dışarıdaki ışığı içeriye alarak, cam katmanın içine dağıtıyor. Bu da yansımanın engellenmesini sağlıyor. İşte tüm bu süreç, Galaxy S24 Ultra'nın ekran parlamasını ciddi anlamda düşürmüş oldu. Samsung'a göre ekran parlama oranı, yüzde 75 seviyesinde azaltılmış oldu.

Samsung'un "türünün tek örneği" olarak nitelendirdiği ekran teknolojisi, kırılmaya karşı da eşi benzeri görülmemiş derecede dayanıklı. Samsung'a göre Corning Gorilla Armor cam, normal camlara göre 3 kata kadar güçlü. Son olarak; bu teknolojinin yakında diğer akıllı telefon üreticiler tarafından da kullanılabileceğini söyleyelim. Ekran parlama sorunu, çok yakında tarih olacak gibi görünüyor.

Samsung'un Galaxy S24 Ultra ekranı için paylaştığı video: