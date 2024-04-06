Samsung Galaxy Watch FE Geliyor: İşte İlk Bilgiler

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Samsung'un uygun fiyatlı yeni bir akıllı saat üzerinde ortaya çıktı. "Galaxy Watch FE" olarak isimlendirilecek bu akıllı saat, Galaxy Watch 4 serisine benzer olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Samsung'un uygun fiyatlı yeni bir Galaxy Watch için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Bir veri tabanından elde edilen bilgiye göre Samsung, Galaxy Watch FE olarak isimlendireceği yeni bir akıllı saati piyasaya sürecek.

Aslına bakacak olursak "FE" serisi ürünlere çok uzak değiliz. Samsung, amiral gemisi telefonlarının uygun fiyatlı versiyonları, "FE" başlığı altında piyasaya sürüyor. İşte ulaşılan yeni bilgiler, Samsung'un bu seriye bu kez bir akıllı saat ekleyeceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Watch 4'e benzeyebilir

Samsung Galaxy Watch FE

Edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch FE'yi "SM-R866F" şeklinde kodladı. Bu kodlama önemli çünkü Samsung Galaxy Watch 4 serisinin kod numarasına benzerlik gösteriyor. Buradan, yaklaşmakta olan akıllı saatin Galaxy Watch 4 serisine benzer bir yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz.
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Samsung Galaxy Watch FE'nin varlığına ilişkin ilk ispat:

Samsung Galaxy Watch FE

Ancak Samsung, uygun fiyatlı akıllı saati ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Hâl böyle olunca Samsung'un planlarını anlayabilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un Apple Watch SE'ye rakip bir akıllı saat üzerinde çalıştığını gözler önüne sermiş oldu.

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Kaynak : https://www.androidheadlines.com/2024/04/exclusive-samsung-galaxy-watch-fe-is-coming.html
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