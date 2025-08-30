Samsung, 4 Eylül tarihinde Galaxy S25 FE ve Tab S11 Ultra'yı tanıtacak. Etkinlik yaklaşırken cihazların resmî görselleri sızdırıldı.

Samsung, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çok beklenen eylül etkinliğini resmen duyurmuştu. Etkinlik, 4 Eylül 2025 tarihinde TSİ 12.30’da düzenlenecek Samsung’un resmî YouTube hesabı ve sitesinden canlı yayımlanacak etkinlikte, uygun fiyatlı amiral gemisi telefon Galaxy S25 Fe ve Samsung Tab S11 serisinin tanıtıldığını göreceğiz.

Samsung’un etkinliği yaklaşırken yeni telefon ve tabletler hakkındaki sızıntıların sayısı da iyice artmış durumda. Şimdi ise Galaxy S25 FE’nin ve Tab S11 Ultra resmî basın görselleri sızdırıldı. Görseller, en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass’ten geldi.

S25 FE ve Tab S11’in resmî görselleri

Görsellere baktığımızda fiyat performans telefonu olacak Galaxy S25 FE’nin nasıl görüneceği hakkında fikir edinebiliyoruz. Cihazın arkasında üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Kavisli köşeleri de atlamamak gerekiyor. Önde ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkacak. Cihazda 6,7 inç ekran, Exynos 2400, 8 GB RAM, 50+8+12 MP’lik üçlü kamera, 4900 mAh gibi özellikler yer alacak.

Tanıtılacak üst seviye tablet olacak Galaxy Tab S11 Ultra’nın resmî basın görselini de yukarıdan görebilirsiniz. Cihazın arkasında ikili kamera kurulumu bulunuyor. İnce tasarımla geleceği de gözlerden kaçmıyor. Cihazda 14,6 inçlik OLED ekran, 11600 mAh batarya, 5,5 mm kalınlık, 12 GB RAM, Dimensity 9400+ işlemci gibi özellikler göreceğiz. Bu özellikler, piyasadaki en iddialı tabletlerden biri olacağını gösteriyor.