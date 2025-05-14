Google'ın dün akşam duyurduğu Android 16, kullanıcılara ne zaman ulaşacak? Google üst yöneticisi hem kendi kullanıcılarının hem de Samsung gibi markaların Android 16'yı ne zaman yayımlayacaklarını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam gerçekleştirdiği "Android Show" isimli etkinliğinde Android 16'yı resmen tanıttı. Böylelikle Android telefon dünyası için yeni bir dönem resmen başlamış oldu. Peki Android 16, kullanıcılara ne zaman ulaşacak?

Tahmin edebileceğiniz üzere Google, Android 16'yı önce Pixel telefonlara sunacak. Hatta dün yapılan açıklamaya göre Android 16, Pixel telefonlara haziran ayı itibarıyla ulaşacak. Peki ya diğer firmalar? Başta Samsung olmak üzere diğer Android telefon üreticileri, Android 16'yı kullanıcılara ne zaman ulaştıracaklar?

Samsung Galaxy telefonlar, Android 16'yı "bu yaz" alacaklar

Android 16'nın dağıtım sürecine ilişkin açıklamalar, Google'ın Android'den sorumlu üst yöneticisi Sameer Samat tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Samsung başta olmak üzere diğer Android telefon üreticiler, bu yaz mevsimi itibarıyla Android 16 güncellemesini almaya başlayacaklar. Tabii burada son söz, Samsung tarafından söylenecek. Şirketin Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü ne kadar geciktirdiğini hepimiz biliyoruz.

Android 16 ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü için çalışmaya başladığını zaten biliyoruz. Hâl böyle olunca gelecek aylarda piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 gibi modeller, doğrudan One UI 8 ile piyasaya sürülebilirler. Gelecek yılın başında piyasaya sürülecek Galaxy S serisi telefonlar ise zaten doğrudan Android 16 ile piyasaya sürüleceklerdir.