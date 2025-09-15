Beklenen An Geldi: Samsung, Galaxy S25 İçin One UI 8 Yayımlandı

Samsung, Galaxy S25 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yayımaladı. Kararlı sürüm ilk olarak Güney Kore’de sunuldu.

Galaxy S25 sahipleri için beklenen güncelleme geldi. Samsung, Galaxy S25 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başladı. Bir süredir beta sürecinde test edilen güncelleme, artık kararlı sürüm olarak cihazlara ulaşmaya başladı.

Galaxy S25 serisi için yayımlanan ilk One UI 8 güncellemesinin boyutu 3,8 GB. Güncelleme şimdilik Güney Kore’deki kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Kısa süre içinde Türkiye, ABD, İngiltere, Hindistan ve diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.

Kısa süre içerisinde diğer ülkelere de geliyor

Güncelleme 1 Eylül 2025 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor ve otomatik çağrı alt yazıları ile Now Brief gibi yeni özellikler sunuyor. Böylece kararlı One UI 8, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE’den sonra Galaxy S25 serisine de ulaşmış oldu. Samsung, eylül ayında hangi modellerin güncellemeyi alacağını açıklamış değil ancak önümüzdeki dönemde kapsamın daha da genişlemesi bekleniyor.

One UI 8’in Galaxy S25 serisine gelmesi, güncellemenin dağıtım sürecinde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Samsung ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde One UI 8 Watch’un da Galaxy Watch 8 dışındaki modellere de sunulacağını duyurdu.