Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'e dair renk seçenekleri sızdırıldı.

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 serisine artık giderek yaklaşıyoruz ve geçtiğimiz hafta Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri gün yüzüne çıkmıştı. Bugün de serideki standart modeller olan Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus'a dair renk seçenekleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy S25 ve S25 Plus hangi renklerle geliyor?

Güvenilir bir kaynak olan Ross Young, Galaxy S25 modellerinin renk seçeneklerini şahsi X hesabı üzerinden paylaştı. Sızıntıya göre Samsung Galaxy S25 "Ay Gecesi Mavisi", "Gümüş Gölge", "Işıltılı Mavi" ve "Işıltılı Yeşil" renk seçenekleriyle gelecek.

Galaxy S25 Plus ise bu renklere ek olarak "Gece Yarısı Siyahı" ile satışa sunulacak. Samsung Galaxy S25 Ultra ise titanyum dokusuyla öne çıkan "Titanyum Siyahı", "Titanyum Mavisi", "Titanyum Gri" ve "Titanyum Gümüş" renklerinde piyasaya sürülecek. Bunların yanı sıra daha önceki serilerde olduğu gibi bu seride de çevrim içi mağazalarda yalnızca internetten erişilebilecek özel renk tonlarının da yer alması bekleniyor.

Renklerin dışında Galaxy S25 modellerine dair ekran özellikleri hakkında da bazı bilgiler sızdırıldı. Galaxy S25’in 6,16 inç, S25 Plus’ın 6,66 inç ve Galaxy S25 Ultra’nın ise 6,86 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olacağı belirtiliyor. Bu ekranların daha önce kullanılan M13 panelleri ile aynı olacağı söyleniyor.

Tabii bu durum kullanıcıları üzebilir çünkü M14 panellerin daha yüksek verimlilik ve daha uzun kullanım ömrü sunduğu biliniyor. Samsung’un bu yeni panel yerine M13 ile devam etmesi durumunda ekran kalitesi açısından Apple'ın iPhone 16 serisinde yer alan M14 panelli ekranlarla rekabet etmesi zor olabilir.

Şimdilik tüm bu detayların resmiyete kavuşmasını görmek için 2025 yılının en erken Ocak ve Şubat aylarını beklememiz gerekecek. Peki sizin Samsung Galaxy S25 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.